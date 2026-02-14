Hotel Savoia, siglato il compromesso: lo storico albergo di Ospedaletti verso il cambio di proprietà

Il passaggio è ufficialmente avviato: nei giorni scorsi è stato firmato il compromesso per la vendita dell’Hotel Savoia di Ospedaletti. Il preliminare mette nero su bianco l’accordo tra le parti e apre la strada al rogito notarile che renderà definitivo il trasferimento della proprietà. Dopo oltre un secolo di gestione familiare, la struttura si prepara a cambiare mano.

L’Hotel Savoia affaccia su via XX Settembre dal 1924, anno della sua apertura per iniziativa di Amedeo Barbieri. Da allora è rimasto un punto fermo dell’ospitalità locale, attraversando epoche, trasformazioni urbanistiche e stagioni turistiche diverse. Generazioni di villeggianti hanno varcato quell’ingresso, contribuendo a costruire un pezzo della memoria collettiva del paese. Negli ultimi anni la gestione è stata affidata a Carlo Marchegiani, esponente della famiglia che ha portato avanti l’attività per tre generazioni.

La firma del compromesso rappresenta un atto sostanziale, non un semplice interesse manifestato. Con il preliminare, venditore e acquirente si sono impegnati a concludere l’operazione nei tempi stabiliti, salvo imprevisti. L’acquirente è una società italiana. L’atto definitivo, previsto nei prossimi mesi, formalizzerà il cambio di proprietà.

La struttura, composta da 18 camere oltre al ristorante, occupa una posizione centrale e strategica, a breve distanza dal mare e dalla pista ciclabile. Un elemento che ne ha sempre rappresentato uno dei punti di forza e che oggi ne accresce il valore sul mercato.

Al di là degli aspetti contrattuali, la firma del preliminare segna un momento delicato per Ospedaletti. Il Savoia è tra gli alberghi storici ancora attivi nel tessuto cittadino, in un contesto che negli anni ha visto ridursi progressivamente il numero delle strutture ricettive tradizionali. La conclusione dell’iter di vendita, con il rogito notarile, sarà il passaggio finale di un’operazione che chiude una lunga fase e ne apre un’altra, destinata a incidere sull’identità turistica del paese.