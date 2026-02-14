"Passeggiata degli innamorati" dal porto alla spiaggia, Ventimiglia inaugura il sentiero delle Calandre (Foto e video)

A San Valentino apre al pubblico la "passeggiata degli innamorati". Ventimiglia, questa mattina, ha, infatti, inaugurato il rinnovato sentiero delle Calandre, che dal porto turistico Cala del Forte, alla Marina, conduce alla nota spiaggia sabbiosa.

Dopo oltre dieci anni di chiusura, il cammino inciso nella roccia, sospeso tra mare e cielo, è stato completamente messo in sicurezza e da oggi potrà essere utilizzato da cittadini e turisti per raggiungere la spiaggia delle Calandre. "Un momento importante per la nostra città, la presenza così nutrita dimostra l'affetto che i cittadini provano per il questo cammino in una città che è in via di trasformazione. Questo è un momento che segna un punto cruciale di un'attenzione al territorio, di una volontà " - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Restituiamo alla cittadinanza e ai turisti uno dei percorsi più suggestivi della nostra città. Ringraziamo in particolare la società Cala del Forte. Abbiamo lavorato insieme, in particolare l’assessore Catalano e i suoi uffici, per aprire questo sentiero. La proposta per l’inaugurazione mi permette di darci questa connotazione di 'Passeggiata degli Innamorati'. Non andiamo a realizzare solo opere pubbliche per mettere in sicurezza il territorio e creare infrastrutture, ma anche un piano turistico, magari anche in quelle parti dell’anno in cui non esiste, che richiedono maggiormente bisogno di ricettività. Un’idea semplice che spero sarà apprezzata da chiunque voglia regalarsi un momento nel sentiero per poi regalare l’immagine di Ventimiglia".

"La riapertura del sentiero delle Calandre rappresenta un risultato importante per Ventimiglia e per tutta la Liguria" – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – "Recuperare e rendere nuovamente accessibili percorsi storici e panoramici significa investire nella qualità della vita dei cittadini, nel turismo e nella valorizzazione del nostro straordinario patrimonio naturale. Questo intervento restituisce alla comunità un luogo simbolico, capace di unire bellezza, identità e memoria, e conferma quanto sia fondamentale continuare a lavorare sulla cura e sulla rigenerazione urbana dei territori".

“Con la riapertura del sentiero delle Calandre, Ventimiglia dimostra di voler essere non solo luogo di passaggio, ma una destinazione capace di attrarre visitatori attraverso percorsi che uniscono natura, storia ed emozioni - dice l’assessore regionale Alessandro Piana - "Un investimento concreto sul territorio, sulla sicurezza e sulla valorizzazione di un patrimonio paesaggistico unico atteso da molti anni e che oggi è finalmente completato".

Per l'occasione è stata anche inaugurata, presso la sala polifunzionale di Cala del Forte, la mostra fotografica di Saverio Chiappalone: “Calandre – il sentiero ritrovato”. Attraverso le fotografie esposte cittadini e turisti potranno scoprire la memoria e la storia del cammino che conduce alle Calandre. La mostra a ingresso libero, proposta in collaborazione con il comune di Ventimiglia e Cala del Forte, potrà essere visitata il venerdì, il sabato e la domenica dalle 16 alle 21, dal lunedì al giovedì, invece, solo su appuntamento contattando lo 018433109 o il 3468400609.