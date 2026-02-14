Ventimiglia, Confesercenti: "Scegliere il commercio di prossimità a San Valentino"

In occasione della festività di San Valentino, Confesercenti richiama l’attenzione sull’importanza di questa ricorrenza non solo come momento simbolico dedicato all’amore ma anche come significativa opportunità per il tessuto economico locale.

"Il 14 febbraio rappresenta per molte imprese del commercio e dei servizi un appuntamento strategico: ristoranti, pasticcerie, fioristi, gioiellerie, negozi di articoli da regalo e strutture ricettive contribuiscono a rendere speciale la giornata con professionalità, qualità e attenzione al cliente" - dice Confesercenti - "In un contesto economico complesso, sostenere le attività di vicinato significa rafforzare l’economia della città, tutelare l’occupazione e valorizzare quel patrimonio di relazioni e competenze che costituisce la vera identità del territorio".

Le associazioni invitano cittadini e visitatori "a scegliere il commercio locale, privilegiando le imprese che ogni giorno garantiscono servizio, prossimità e qualità. San Valentino è la festa dell’amore: un’occasione per celebrare i sentimenti, ma anche per dimostrare concretamente vicinanza alle attività che animano la nostra città e ne sostengono la vitalità economica e sociale".