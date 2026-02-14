Triora, nuove tariffe 2026 per la raccolta funghi: sconti fino a maggio e raddoppi da giugno per residenti

Il Comune di Triora informa la cittadinanza e tutti gli interessati che in data odierna la Giunta Comunale ha adottato una deliberazione relativa alla raccolta funghi sul territorio comunale di Triora, compresa la Riserva demaniale di Gerbonte, per l’anno 2026.

Il provvedimento modifica parzialmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20 ottobre 2025, introducendo nuove modalità tariffarie per i permessi annuali di raccolta funghi. L’obiettivo è duplice: «incentivare la sottoscrizione anticipata delle tessere, garantire maggiore certezza alle entrate di bilancio e assicurare fondi certi per la manutenzione e la pulizia dei sentieri comunali», favorendo al contempo una migliore programmazione degli accessi al territorio.

Le tariffe per i permessi annuali saranno articolate in due periodi:

Fino al 31 maggio 2026

- Permesso annuale residenti (comprensivo Gerbonte): € 15,00

- Permesso annuale non residenti (comprensivo Gerbonte): € 100,00

Dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2026

- Permesso annuale residenti (comprensivo Gerbonte): € 30,00

- Permesso annuale non residenti (comprensivo Gerbonte): € 200,00

L’Amministrazione comunale invita quindi gli interessati a valutare la sottoscrizione anticipata dei permessi, beneficiando delle tariffe agevolate previste nei primi mesi del 2026.