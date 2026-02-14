Sciopero FS a fine mese: treni a rischio nel Ponente ligure per l’ultimo giorno del Festival di Sanremo e disagi FS

Il mese di febbraio si chiuderà con una giornata critica per la mobilità ferroviaria nel Ponente ligure. 24 ore di sciopero che potranno mettere a rischio le ‘gite’ in treno verso l’ultima giornata e serata del Festival di Sanremo. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che potrebbe avere ripercussioni significative anche sulla Riviera di Ponente.

La mobilitazione è in programma dalle 21 di venerdì 27 alle 20:59 di sabato 28 febbraio e coinvolge macchinisti e capitreno, figure centrali per la circolazione dei convogli. Trattandosi di uno sciopero nazionale di 24 ore, i disagi potrebbero interessare sia i treni regionali sia i collegamenti a lunga percorrenza, comprese Frecce e Intercity.

Particolare attenzione è rivolta a Sanremo, dove proprio nel fine settimana è in programma l’ultima giornata e l’ultima serata del Festival. I viaggi in treno per raggiungere la città dei fiori potrebbero quindi risultare a rischio, con possibili cancellazioni o variazioni di orario lungo la linea costiera e nei collegamenti da e per Genova, Ventimiglia e il resto della Liguria.

I pendolari e i numerosi visitatori attesi per il gran finale della kermesse canora sono invitati a informarsi con anticipo sui servizi garantiti e a valutare soluzioni di viaggio alternative, tenendo conto delle fasce di garanzia previste dalla normativa sugli scioperi nel trasporto ferroviario.