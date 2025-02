Festival di Sanremo, la favola di GabrySax: sul palco dell'Ariston con Achille Lauro. "All'inizio pensavo fosse uno scherzo" (Video)

Un sanremese sul palco dell’Ariston. Lo abbiamo visto martedì e mercoledì, e lo rivedremo domani per la serata finale: Gabriele Zeppegno, in arte GabrySax, è il musicista scelto da Achille Lauro per accompagnarlo nella sua esibizione in gara al Festival di Sanremo. La sua canzone, Incoscienti giovani, prevede infatti un assolo finale di sax che mette in risalto ancora una volta il talento del musicista.

"Per me è un grandissimo onore - ha detto Gabriele. Come è nata questa collaborazione? "Guarda, quando mi è arrivata la chiamata dalla Warner (casa discografica italiana appartenente alla corporazione statunitense Warner Music Group, ndr), mi trovavo a casa, solo in compagnia del mio cane. All’inizio pensavo fosse uno scherzo, poi mi hanno spiegato con calma tutto quanto... Ovviamente ho detto subito di sì e abbiamo iniziato questo viaggio insieme".

Prima di recarsi all’Ariston e formalizzare l’accordo "La Warner ha chiesto dei video delle mie esibizioni recenti. Una volta che li hanno visti, mi hanno richiamato dopo due minuti e da lì è cominciato tutto". E come hanno reagito amici e familiari alla notizia? "In realtà, dopo aver formalizzato l’accordo all’Ariston, ho chiamato mia moglie e quando gliel’ho detto è quasi svenuta. Sono tutti molto contenti, ma la cosa più bella è che nessuno si è stupito di questa collaborazione. Tutti mi hanno detto che me lo meritavo".

Un’esperienza che, inevitabilmente, ha segnato la carriera di GabrySax: "Per me è stato un passo molto importante. Sto imparando la parte televisiva dello show. Sono abituato a fare live, lo faccio da 30 anni, ma i tempi televisivi sono tutta un’altra cosa".

(Foto e video di Pietro Cattaneo)