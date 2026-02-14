La sanremese Ilaria Salerno presenta a Rimini i talk show della "Fiera beer & Food Attraction" (Foto)

La giornalista sanremese Ilaria Salerno presenterà a Rimini, insieme a Priscilla Gatta, i talk show della "Fiera beer & Food Attraction", che si terrà dal 15 al 17 febbraio.

Ai vari talk show parteciperanno, tra gli altri, Pier Paolo Gallea, direttore Marketing Acqua Calizzano e il famoso giornalista, gastronomo, conduttore televisivo e scrittore italiano Edoardo Raspelli.

Beer&Food Attraction è un evento internazionale di riferimento dedicato alle birre artigianali, alle bevande e al food per il settore fuori casa (Eating Out Experience), che si tiene annualmente presso il Quartiere Fieristico di Rimini.

È possibile consultare l'elenco espositori e il programma completo degli eventi (workshop, competizioni e seminari) direttamente sul sito ufficiale di Beer&Food Attraction. Alla fiera Ilaria Salerno presenterà anche il nuovo spot dell'Acqua Calizzano, che sarà trasmesso al cinema e in televisione.