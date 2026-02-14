Pesca ligure, dalla Regione 1,1 milioni del FEAMPA per porti, sicurezza ed efficienza energetica della flotta

La Regione Liguria ha aperto due nuovi bandi FEAMPA 2021-2027 per un valore complessivo di 1 milione e 100mila euro, destinati al comparto ittico ligure. L’annuncio arriva dall’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana.

Il primo bando, con una dotazione di 1 milione di euro, finanzia investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza. Le risorse sono rivolte a porti da pesca, approdi e luoghi di sbarco liguri.

Il secondo avviso, pari a 100mila euro, sostiene interventi per l’efficienza energetica e la mitigazione dei cambiamenti climatici, con contributi finalizzati al miglioramento dei consumi dei pescherecci e alla riduzione delle emissioni di CO₂, anche tramite la sostituzione dei motori principali e secondari.

«Mettiamo in campo risorse concrete per rafforzare la competitività della nostra pesca e accompagnare il settore verso una reale transizione ecologica», sottolinea Piana. «Da un lato investiamo sulle infrastrutture portuali dedicate alla pesca, migliorando qualità, sicurezza e condizioni di lavoro; dall’altro sosteniamo il rinnovo tecnologico della flotta, con interventi mirati alla riduzione dei consumi e delle emissioni».

Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate al 31 marzo 2026 per il bando sull’efficienza energetica e al 30 aprile 2026 per quello sugli investimenti nei porti. Gli avvisi sono disponibili sul sito istituzionale di Regione Liguria, su Agriligurianet e sul Bollettino Ufficiale regionale.