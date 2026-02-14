Ventimiglia, difesa della Baia di Latte: il Comitato trasmette alla Regione Liguria formali contro-osservazioni

Nuova azione a tutela della baia di Latte a Ventimiglia. Il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte, con la collaborazione dell’associazione Natura Intemelia APS e dell’avvocato Maria Spinosi, ha, infatti, trasmesso alla Regione Liguria formali contro-osservazioni alle integrazioni volontarie presentate dai proponenti.
Dopo aver inviato una denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo relativa agli interventi previsti nella baia di Latte, il Comitato evidenzia delle plurime criticità. "Nel documento vengono evidenziate plurime criticità. Tra le più rilevanti, la non corretta rappresentazione dello stato dei luoghi nello studio sul movimento delle correnti, dove viene data per esistente la diga di Casa Mamante come se fosse già realizzata, alterando così le valutazioni tecniche" - fa sapere il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte - "Si tratta di un elemento tutt’altro che marginale, che incide sulla completezza e attendibilità dell’istruttoria".
"Ribadiamo la richiesta di rigetto dell’autorizzazione a procedere con progetti che riteniamo dannosi e invasivi per la Baia" - dice il Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte - "Continueremo a vigilare con attenzione su ogni sviluppo".