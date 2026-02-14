Voto e magistratura, Federazione Operaia gremita per l'incontro del Comitato No Referendum Giustizia Sanremo (Foto)

Un dibattito sull’importanza del voto e sul tema dell’indipendenza della magistratura si è svolto, nel pomeriggio odierno, presso la sala della Federazione Operaia Sanremese, gremita per l'occasione, a Sanremo.

Il confronto si è concentrato, in particolar modo, sulla parte della Costituzione interessata dalla riforma, quella che tutela l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Un momento di approfondimento e confronto su un tema centrale per la democrazia e lo Stato di diritto per far comprendere meglio i contenuti della riforma e le sue possibili implicazioni. Sono intervenuti, per l'occasione, Laura Russo e Salvatore Salemi, entrambi magistrati e componenti del Comitato Giusto dire NO. A presentare e coordinare l’incontro è stato il giornalista Claudio Donzella

E' riuscita, dunque, la prima iniziativa pubblica proposta dal “Comitato NO Referendum Giustizia Sanremo”, promosso da partiti, associazioni, movimenti e liste civiche dell’area sanremese. Del Comitato fanno, infatti, parte Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione Comunista, ANPI Sanremo oltre alle associazioni culturali Progetto Comune, Generazione Sanremo e Sanremo Insieme.