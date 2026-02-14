Bonus Mamme 2026, aumento dell’importo e conferma dei requisiti: cosa cambia nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato e potenziato il Bonus Mamme, misura di sostegno al reddito destinata alle lavoratrici madri con due o più figli
Cosa cambia nel 2026
Per il 2026 l’importo dell’integrazione economica passa da 40 euro a 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro annui, mantenendo invariati i requisiti principali
Il bonus:
- è riconosciuto alle madri con due o più figli;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali;
- non rileva ai fini ISEE
Requisiti principali
✔ Requisiti familiari
Possono accedere:
- madri con due figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni;
- madri con tre o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni
Sono inclusi anche figli adottati o in affidamento preadottivo.
✔ Requisiti lavorativi
Possono beneficiare del bonus:
- lavoratrici dipendenti (settore pubblico o privato);
- lavoratrici autonome iscritte alle forme di previdenza obbligatoria, comprese casse professionali e Gestione separata
Sono escluse:
- lavoratrici domestiche;
- disoccupate;
- alcune categorie già beneficiarie di esoneri contributivi specifici
✔ Requisito economico
Il reddito annuo non deve superare 40.000 euro
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata:
- Attraverso il Patronato Epasa-Itaco, che offre assistenza gratuita e qualificata;
- Sul sito istituzionale www.inps.it con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- Tramite Contact Center INPS
Il ruolo delle Associazioni di categoria
Le Associazioni di categoria, come CNA Imperia, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire informazione, orientamento e tutela concreta delle lavoratrici del territorio.
Grazie alla presenza del Patronato Epasa-Itaco all’interno di CNA Imperia, le mamme lavoratrici possono contare su:
- consulenza personalizzata;
- verifica preventiva dei requisiti;
- assistenza completa nella compilazione e trasmissione della domanda;
- supporto in caso di integrazioni o richieste da parte dell’INPS.
Il sistema associativo rappresenta un presidio territoriale fondamentale per assicurare che nessuna lavoratrice perda un diritto per mancanza di informazione o difficoltà burocratiche.
Dove trovarci – Patronato Epasa-Itaco presso CNA Imperia
Sede Provinciale – Imperia
CNA Imperia – Epasa-Itaco
Piazza S. Francesco 7 (ex Palazzaccio)
Tel. 0183 292684 imperia@epasa-itaco.it
Sede di Sanremo
CNA Sanremo – Epasa-Itaco
Via B. Asquasciati 12
Tel. 0184 500309 sanremo@epasa-itaco.it
Sede di Diano Marina
CNA Ventimiglia – Epasa-Itaco
Viale Kennedy 39
Tel. 0184 498979 dianomarina@epasa-itaco.it
Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare le sedi provinciali o rivolgersi direttamente agli uffici CNA Imperia.
Epasa-Itaco Imperia
Al servizio delle lavoratrici e delle famiglie del territorio.