Attualità | 14 febbraio 2026, 18:05

Bonus Mamme 2026, aumento dell’importo e conferma dei requisiti: cosa cambia nel 2026

Epasa-Itaco Imperia al fianco delle lavoratrici per la presentazione delle domande

La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato e potenziato il Bonus Mamme, misura di sostegno al reddito destinata alle lavoratrici madri con due o più figli

Cosa cambia nel 2026

Per il 2026 l’importo dell’integrazione economica passa da 40 euro a 60 euro mensili, fino a un massimo di 720 euro annui, mantenendo invariati i requisiti principali
Il bonus:

  • è riconosciuto alle madri con due o più figli;
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali;
  • non rileva ai fini ISEE

Requisiti principali

✔ Requisiti familiari

Possono accedere:

  • madri con due figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni;
  • madri con tre o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni

Sono inclusi anche figli adottati o in affidamento preadottivo.

✔ Requisiti lavorativi

Possono beneficiare del bonus:

  • lavoratrici dipendenti (settore pubblico o privato);
  • lavoratrici autonome iscritte alle forme di previdenza obbligatoria, comprese casse professionali e Gestione separata

Sono escluse:

  • lavoratrici domestiche;
  • disoccupate;
  • alcune categorie già beneficiarie di esoneri contributivi specifici

✔ Requisito economico

Il reddito annuo non deve superare 40.000 euro

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata:

  1. Attraverso il Patronato Epasa-Itaco, che offre assistenza gratuita e qualificata;
  2. Sul sito istituzionale www.inps.it con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  3. Tramite Contact Center INPS

Il ruolo delle Associazioni di categoria

Le Associazioni di categoria, come CNA Imperia, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire informazione, orientamento e tutela concreta delle lavoratrici del territorio.

Grazie alla presenza del Patronato Epasa-Itaco all’interno di CNA Imperia, le mamme lavoratrici possono contare su:

  • consulenza personalizzata;
  • verifica preventiva dei requisiti;
  • assistenza completa nella compilazione e trasmissione della domanda;
  • supporto in caso di integrazioni o richieste da parte dell’INPS.

Il sistema associativo rappresenta un presidio territoriale fondamentale per assicurare che nessuna lavoratrice perda un diritto per mancanza di informazione o difficoltà burocratiche.

Dove trovarci – Patronato Epasa-Itaco presso CNA Imperia

Sede Provinciale – Imperia
CNA Imperia – Epasa-Itaco
Piazza S. Francesco 7 (ex Palazzaccio)
Tel. 0183 292684 imperia@epasa-itaco.it 

Sede di Sanremo
CNA Sanremo – Epasa-Itaco
Via B. Asquasciati 12
Tel. 0184 500309 sanremo@epasa-itaco.it 

Sede di Diano Marina
CNA Ventimiglia – Epasa-Itaco
Viale Kennedy 39
Tel. 0184 498979 dianomarina@epasa-itaco.it

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare le sedi provinciali o rivolgersi direttamente agli uffici CNA Imperia.

Epasa-Itaco Imperia
Al servizio delle lavoratrici e delle famiglie del territorio.

