Uscita didattica sportiva a Torino: gli studenti del Colombo scoprono il mondo delle professioni d’élite

Gli alunni del triennio dell’Istituto Colombo di Sanremo hanno partecipato giovedì a un’uscita didattica a carattere sportivo e formativo nella città di Torino. Durante la giornata, circa 90 studenti hanno visitato lo Juventus Stadium e il Museo della Juventus, vivendo da vicino la realtà di una delle società sportive più importanti del panorama internazionale, la Juventus.

Il momento centrale dell’esperienza è stato la partecipazione a una lezione didattica di PCTO (Formazione Scuola Lavoro), dedicata alle professioni in ambito sportivo d’élite, durante la quale i ragazzi hanno potuto conoscere ruoli, competenze e percorsi necessari per lavorare nel mondo dello sport professionistico.

Accompagnati dai docenti di Scienze Motorie Bianco, Facciolo, Andrian e Mircea, insieme alla prof.ssa Artusi e al prof. Murzio, gli studenti hanno vissuto una giornata intensa e stimolante. “Un’occasione concreta per riflettere sul proprio futuro e sulle opportunità offerte dallo sport”, è stato uno dei messaggi emersi nel corso dell’incontro.

L’uscita si è conclusa con grande entusiasmo da parte degli alunni, che hanno riportato a casa nuovi stimoli, consigli preziosi e una visione più chiara delle possibili strade professionali, confermando il valore educativo di esperienze formative fuori dall’aula.