Pian dei Bosi, completati i lavori per la fibra ottica e il rifacimento della strada: un risultato atteso da anni (Foto)

I residenti della zona Pian dei Bosi desiderano esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per l’attenzione e l’impegno dimostrati nei lavori di posa della linea internet in fibra ottica e nel contestuale rifacimento della sede stradale.

A seguito degli scavi necessari per l’installazione della nuova infrastruttura digitale, la strada è stata ripristinata con cura e professionalità, restituendo alla zona un manto stradale finalmente adeguato, sicuro e decoroso. Un intervento di qualità che, come documentato anche dalle immagini dei lavori ultimati, non si vedeva da decenni.

Oltre al miglioramento della viabilità, l’opera rappresenta un passo fondamentale per il futuro del territorio: dopo una lunga attesa, anche Pian dei Bosi potrà finalmente usufruire di una connessione internet moderna e veloce, indispensabile per il lavoro, lo studio, i servizi e la vita quotidiana.

Si tratta di un investimento concreto che dimostra attenzione verso le aree residenziali e verso le esigenze reali dei cittadini. Un esempio virtuoso di come lavori infrastrutturali possano coniugare innovazione tecnologica e rispetto del territorio.

I residenti auspicano che questo intervento possa rappresentare l’inizio di una nuova fase di cura e valorizzazione della zona, ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante risultato.