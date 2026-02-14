“Nascere in un Villaggio”, al via lunedì le pagine social per le famiglie della provincia di Imperia che hanno bambini 0-3

Partiranno lunedì prossimo le nuove pagine Facebook e Instagram dedicate alle famiglie con figli da 0 a 3 anni della Provincia di Imperia, con il nome Nascere in un Villaggio. I due canali social pubblicheranno notizie su iniziative, servizi, sostegni economici e novità messe a disposizione dalle associazioni del Terzo Settore e dalle Pubbliche Amministrazioni, accompagnando le famiglie dalla gravidanza ai primi tre anni dei figli.

Grazie a un finanziamento della Fondazione Carige, il progetto non si limiterà alla comunicazione online: sono previsti anche incontri, gruppi, percorsi e iniziative aperti alla cittadinanza. Il progetto sarà portato avanti dai quattro partner: Centro Promozione Famiglia (CPF), ACLI Imperia, CIF Liguria e La Culla Musicale, in collaborazione con i Comuni di Imperia, Sanremo, Taggia e Ventimiglia. Il progetto sarà inoltre a disposizione di tutti gli altri Enti del Terzo Settore interessati a promuovere le proprie attività.

L’idea nasce da un questionario somministrato alle mamme che frequentano il CPF, dal quale è emersa con forza la frammentarietà delle informazioni disponibili su opportunità e servizi per le famiglie. Nascere in un Villaggio muove dalla consapevolezza che le famiglie sono le prime protagoniste del proprio percorso di crescita e della relazione educativa con i figli, in un’ottica di comunità che partecipa con rispetto, attenzione e amore.