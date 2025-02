Sanremo: scattano i due giorni clou del Festival, il centro è super blindato. Lattine, bottiglie d'acqua e profumi non passano i varchi (Foto)

Il centro di Sanremo è sorvegliato speciale durante il Festival della Canzone Italiana. Le forze dell’ordine stanno proseguendo con controlli serratissimi nei punti nevralgici della città, con particolare attenzione alle aree più sensibili come piazza Colombo, via Matteotti, via Palazzo e il Teatro Ariston. Da lunedì scorso la città è stata presa letteralmente d'assalto tra addetti ai lavori e tanti turisti che, sicuramente, cresceranno tra oggi e domani, per gli ultimi due giorni di Festival di Sanremo.

Lo scorso anno il centro della città era praticamente inaccessibile al sabato con i varchi che vedevano code interminabili. E, per oggi e domani, la previsione è praticamente identica. Oltre 100mila persone sono attese per la finalissima e la città cercherà di reggere l'urto della folla, sia sul piano viabilistico che commerciale, con bar e ristoranti stracolmi. Oggi tornerà anche la 'Costa Toscana' che, domani, porterà in città migliaia di crocieristi.

I varchi d’accesso al centro cittadino stanno registrando un’intensa attività di filtraggio, come dimostrano le tante bottiglie, lattine e altri oggetti lasciati dai visitatori prima di entrare nelle zone controllate. Il piano di sicurezza, predisposto nei giorni scorsi, mira a garantire ordine pubblico e sicurezza per le migliaia di persone che ogni giorno affollano le strade di Sanremo.

Il questore Andrea Loiacono aveva già annunciato che fino a domani sono operativi 370 agenti al giorno, impegnati a presidiare il centro cittadino. Lo schieramento coinvolge polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco, un dispiegamento massiccio che assicura il controllo costante delle aree più frequentate.

