Ventimiglia, opere marittime alla baia di Latte: inviata una denuncia alla Corte Europea

Nuova azione a tutela della baia di Latte. È stata formalmente inviata una denuncia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sottoscritta dal Comitato spontaneo per la difesa della baia di Latte insieme all’associazione Natura Intemelia Aps, relativa agli interventi previsti nella baia di Latte.

"L’iniziativa ha lo scopo di portare all’attenzione delle istituzioni europee la realizzazione di opere marittime in un’area di elevato pregio ambientale e di tutela marina" - fa sapere il Comitato spontaneo per la difesa della baia di Latte - "Alla denuncia sono stati allegati tutti i documenti progettuali, affinché possano essere analizzati e valutati nel merito".

"Rimaniamo in attesa di un riscontro e informeremo tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi" - dice il Comitato spontaneo per la difesa della baia di Latte - "Nel frattempo continuiamo a monitorare costantemente la situazione, facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità per difendere una delle ultime zone ancora integre della costa ligure da ulteriori interventi antropici".