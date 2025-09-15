Ventimiglia: oltre 100 partecipanti ieri per la manifestazione contro le dighe soffolte nella baia di Latte (Foto)

Buona partecipazione, ieri per la manifestazione organizzata dal Comitato spontaneo per la difesa della Baia di Latte, contro la realizzazione di tre dighe soffolte previste lungo la costa di Ventimiglia. "Queste opere - evidenzia il comitato - proposte da privati per proteggere immobili di proprietà, rischiano di compromettere oltre tre quarti della baia, modificando gli equilibri naturali e danneggiando gravemente l’ecosistema marino. L’area interessata ricade infatti all’interno dell’Area di Tutela Marina di Capo Mortola e ospita specie protette come la Posidonia oceanica, fondamentale per la salute del Mediterraneo Le dighe, già sconsigliate dal Piano Regionale della Costa, si sono dimostrate inefficaci in Liguria, causando ulteriore erosione e perdita di spiagge. La loro costruzione metterebbe inoltre a rischio uno dei pochi surf spot del Ponente ligure".

Nel corso della giornata si è svolta la pulizia della foce del Rio Latte, organizzata dall’associazione Lasciadire con il patrocinio della ONG statunitense Surf Rider Foundation e, nel pomeriggio il corteo per la difesa della baia, con la camminata lungo la via Julia Augusta e arrivo alla spiaggia.