Discarica abusiva con amianto in Valle Armea: 13 indagati dopo due anni di indagini dei carabinieri forestali

Un’inchiesta, condotta dai Carabinieri Forestali di Sanremo e coordinata dalla Procura di Imperia, ha portato al sequestro di un’area di circa 5 mila metri quadrati in Valle Armea, trasformata nel tempo in una discarica abusiva per lo smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi come l’amianto. Contestualmente sono state indagate 13 persone. La notizia è stata anticipata questa mattina dal Secolo XiX.

Secondo gli investigatori, il piazzale sarebbe stato utilizzato come deposito non autorizzato di enormi quantità di materiale edile e industriale: detriti, plastica, legname, metalli, oli esausti, vernici, terre da scavo e numerose carcasse di auto e moto, alcune delle quali già sottoposte a sequestro giudiziario. Gli indagati, a vario titolo, sono amministratori e rappresentanti di società immobiliari e di costruzioni, curatori e liquidatori di aziende fallite, imprenditori del settore trasporti e rifiuti, oltre a custodi giudiziari infedeli. Le accuse spaziano dalla gestione non autorizzata di rifiuti all’invasione di terreni demaniali, fino alla sottrazione e allo smontaggio di veicoli sequestrati per la rivendita dei pezzi.

L’indagine, durata oltre due anni, è partita da un semplice sopralluogo: nonostante la presenza di una recinzione, l’area era ben visibile dalla strada e mostrava evidenti segni di abbandono e accumulo incontrollato di rifiuti. Da lì sono emerse le prime anomalie sulla proprietà dei terreni e sulla provenienza dei materiali, dando avvio a un’inchiesta complessa che ora è arrivata a una svolta.