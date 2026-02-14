"Presente e Futuro del Porto di Ventimiglia", serata benefica dei Lions a Cala del Forte

"Presente e Futuro del Porto di Ventimiglia". Mercoledì 18 febbraio alle 19 si terrà presso il Bistrot Cala del Forte una serata-evento che si pone l'obiettivo di approfondire le prospettive di sviluppo dell'infrastruttura portuale, risorsa centrale per il territorio. Il relatore della serata proposta dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia sarà il CEO del Porto, Marco Cornacchia, che illustrerà le sfide attuali e i progetti futuri che interesseranno l'area.

La serata avrà, inoltre, una significativa finalità solidale: il ricavato dell'evento sarà infatti interamente devoluto al service "Vento di Ponente - Cambio di Rotta", un progetto in partenariato con l'ASL1 Liguria, dedicato alla riabilitazione delle persone con difficoltà mentali, per favorirne l'inclusione e il supporto in questo delicato ambito sociale nel nostro territorio. "Questo evento fa seguito alla prima edizione del progetto, che era stata presentata lo scorso 7 maggio presso il Forte dell’Annunziata. Il costo della serata è di 45 euro a persona" - fanno sapere gli organizzatori - "Per prenotazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 338 9103114".

Il Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia invita tutti i cittadini a partecipare. "La presenza dei cittadini sarà un segnale importante di vicinanza sia allo sviluppo economico della città, sia alle iniziative di carattere benefico che animano la nostra comunità" - dicono - "La salute mentale non è un problema a sé stante: fa parte della salute generale delle nostre comunità e i Lions si stanno facendo avanti per garantire che le persone sappiano di essere sostenute, valorizzate e non sole".

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità un adolescente su sette soffre di un disturbo mentale. Con l'aumento della domanda di service, i Lions sono impegnati ad ampliare la loro portata e il loro impatto. "Come Lions, siamo chiamati a servire i bisogni più urgenti del nostro tempo" - afferma il presidente di Lions Clubs International A.P. Singh - "Concentrandoci sulla salute mentale, lavoriamo per creare un mondo più forte, più sano e più compassionevole".