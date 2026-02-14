Perinaldo, sopralluogo dei Carabinieri del Reparto investigazioni speciali nella casa dell’indagato per la morte della bimba

È previsto per lunedì prossimo il sopralluogo dei Carabinieri – Reparto investigazioni speciali nell’abitazione di Emanuel I., 42 anni, indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale della figlia di due anni della compagna, Manuela A. Lo riporta l'agenzia Ansa. L’immobile si trova a Perinaldo, nell’imperiese, a circa quindici chilometri dall’abitazione della donna. La casa è stata posta sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta che mira a chiarire luogo e cause del decesso della bambina.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la piccola sarebbe morta proprio nell’abitazione dell’uomo e non in quella della madre. Nel decreto di sequestro, infatti, si legge che la bimba “decedeva il 9 febbraio per cause di natura traumatica tra la mezzanotte e le 2 del mattino” e che in quella fascia oraria si trovava insieme alla madre nell’abitazione di Emanuel I. Il sopralluogo dei militari servirà a verificare tracce e elementi utili a ricostruire quanto accaduto nelle ore immediatamente precedenti alla morte della bambina.