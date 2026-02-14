 / Cronaca

Cronaca | 14 febbraio 2026, 13:17

Nuovo incidente in galleria sulla A10: autostrada chiusa tra Ventimiglia e Mentone, code verso il confine

Tamponamento in territorio francese: traffico bloccato e disagi per i lavoratori transfrontalieri, ignoto il numero dei mezzi coinvolti

Nuovo incidente in galleria sulla A10: autostrada chiusa tra Ventimiglia e Mentone, code verso il confine

Dopo quello di ieri mattina nuovo incidente stradale sulla A10 al confine con la Francia e nuovi disagi, soprattutto per i lavoratori transfrontalieri che sono impiegati oltre confine.

Secondo le prime informazioni si tratta di un tamponamento avvenuto in galleria in territorio francese. Al momento l’autostrada è stata chiusa al traffico tra Ventimiglia e Mentone e la coda tra Bordighera e il confine è in aumento. I tecnici della A10 hanno oinstaurarto l'uscita obbligatoria a Ventimiglia.

Al momento non è dato sapere il numero dei mezzi coinvolti nell’incidente e quello di eventuali feriti.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium