Nuovo incidente in galleria sulla A10: autostrada chiusa tra Ventimiglia e Mentone, code verso il confine

Dopo quello di ieri mattina nuovo incidente stradale sulla A10 al confine con la Francia e nuovi disagi, soprattutto per i lavoratori transfrontalieri che sono impiegati oltre confine.

Secondo le prime informazioni si tratta di un tamponamento avvenuto in galleria in territorio francese. Al momento l’autostrada è stata chiusa al traffico tra Ventimiglia e Mentone e la coda tra Bordighera e il confine è in aumento. I tecnici della A10 hanno oinstaurarto l'uscita obbligatoria a Ventimiglia.

Al momento non è dato sapere il numero dei mezzi coinvolti nell’incidente e quello di eventuali feriti.