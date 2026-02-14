Bordighera, alla scoperta delle fortificazioni del vallo alpino con Davide Bagnaschino (Foto)

Alla scoperta di un patrimonio storico inestimabile. Le fortificazioni del vallo alpino sono state il tema al centro dell'incontro proposto ieri sera presso la sede del Cai Bordighera.

Davide Bagnaschino ha illustrato al numeroso pubblico le varie fortificazioni presenti sul territorio costruite a difesa del confine italo-francese nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Tra il colle di Tenda e il confine con l’Italia sono state, infatti, edificate poco meno di 130 opere dal 1931 al 1942. La fine della guerra e l’annessione di Tenda e La Brigue alla Francia nel 1947 resero obsoleto l’interesse geostrategico di queste fortificazioni, che ora, alcune, si trovano nel territorio francese. L'evento, a ingresso libero, è stato organizzato da Laura Rebaudo.

E', inoltre, prevista una visita con Davide Bagnaschino alla scoperta dei fortini di Fascia Sagra sul monte Simonasso. L'appuntamento sarà domenica 22 febbraio. "Il ritrovo sarà alle 8 a Gouta, davanti al rifugio. La visita dovrebbe durare circa sette ore" - dicono gli organizzatori - "Si consiglia un abbigliamento adeguato, giacca anti vento, guanti, scarponi, bastoncini, frontale, acqua e pranzo al sacco. Gli interessati potranno contattare Laura al 3425624640".