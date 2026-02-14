Omaggio a Dario Fo e a San Francesco, Ugo Dighero chiude “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” (Foto)

Giunge al quinto e ultimo titolo in calendario la stagione “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera”. Domani, domenica 15 febbraio, alle 18 al Teatro Golzi vi sarà l'omaggio esplosivo a Dario Fo e a San Francesco: “Lu santo Jullare Francesco”, portato in scena da Ugo Dighero, che celebra il centenario della nascita del Premio Nobel e gli 800 anni dalla morte del santo di Assisi.

Un monologo travolgente, tra gramelot e spiritualità, che restituisce al teatro la sua forza originaria: quella di raccontare il mondo con cuore, ironia e verità. Il Santo Jullare Francesco di Dario Fo è una fabulazione teatrale sulla vita di San Francesco d’Assisi, raccontata con il linguaggio del grammelot e nello stile del Mistero Buffo. L’opera attinge a leggende popolari, testi medievali e documenti storici per offrire un ritratto potente, giocoso e non agiografico del “Giullare di Dio”. Ne emerge un Francesco uomo, vicino agli ultimi, che rifiuta ricchezze e privilegi per predicare fraternità, pace e rispetto del creato.

Il progetto assume un valore speciale nel 2026, anno del centenario della nascita di Dario Fo e dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Lo spettacolo, con l'adattamento e la regia di Giorgio Gallione, dialoga con l’attualità della Chiesa, segnata da crisi e scandali, anche alla luce del pontificato di Papa Francesco. Lo spettacolo intreccia così la vicenda storica del santo con la spinta riformatrice del Papa contemporaneo.

Protagonista è Ugo Dighero, interprete ideale della tradizione giullaresca di Fo, che torna nella Città delle palme dopo il tutto esaurito dello scorso anno ne “L'avaro”. “Lu santo Jullare Francesco” è una coproduzione di Teatro Stabile di Genova | CMC/Nidodiragno, con la collaborazione del Teatro della Juta; adattamento e regia Giorgio Gallione, scene e costumi di Lorenza Gioberti, disegno luci di Aldo Mantovani.

La stagione 2025-2026 di “Fughe di Teatro... e di Umorismo a Bordighera” è una proposta firmata dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe, con l'organizzazione operativa di CMC/Nidodiragno Produzioni, e realizzata grazie al supporto della città di Bordighera.

"I biglietti costano 20 euro più i diritti prevendita. Si possono acquistare online su Liveticket, al botteghino allo Iat - Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera in via Vittorio Emanuele II n. 172 negli orari di apertura o al Teatro Giancarlo Golzi domenica 15 febbraio, dalle 16 con pagamento tramite POS o in contanti" - fanno sapere gli organizzatori - "Per informazioni contattare lo 0184.544633 o scrivere a fughediteatro@nidodiragno.it".