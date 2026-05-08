Ventimiglia, "Pippi Calzelunghe" va in scena al teatro comunale (Foto)

"Pippi Calzelunghe" di Astrid Lindgren va in scena la teatro comunale di Ventimiglia. L'appuntamento sarà domani, sabato 9 maggio, alle 16.

Grandi e piccini potranno ammirare l'adattamento teatrale di Pino Costalunga e Marinella Rolfart, che si occupano anche delle traduzioni e della regia, e le scene, i costumi e i pupazzi di Tjasa Gusfor. Tecnico audio e luci di Riccardo Carbone e Mattia Toniolo.

Sul palco saliranno Anna Nappi, che interpreterà Pippi, Alice Canovi, che sarà Annika, e Matteo Erli/Stefano Zanelli per il ruolo di Tommy.