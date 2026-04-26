Il teatro rinasce con il digitale: all’Ariston una nuova generazione in platea con Adani, Cassano e Ventola

Da secoli il teatro attraversa le epoche cambiando forma senza perdere la propria essenza. Ha ospitato tragedia e commedia, lirica e prosa, musica e varietà, televisione e incontri pubblici. Ogni volta che qualcuno ne annuncia il declino, il teatro trova un nuovo linguaggio per tornare centrale. È successo ancora una volta a Sanremo, dove il Teatro Ariston ha vissuto una serata capace di raccontare qualcosa che va oltre il singolo evento.

Il tutto esaurito per la tappa conclusiva di Viva il Tour, il progetto live nato dal successo digitale di Viva El Futbol con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, è stato prima di tutto il segno di una trasformazione più ampia: contenuti nati sul web che incontrano i luoghi simbolici dello spettacolo dal vivo e li riportano al centro della partecipazione collettiva.

Non si tratta di un caso isolato né di un’eccezione legata al calcio. I teatri, in Italia e non solo, stanno dimostrando di poter accogliere linguaggi nuovi, community digitali e pubblici diversi. La loro forza non è resistere al cambiamento, ma incorporarlo. L’Ariston, per storia e riconoscibilità, è uno degli esempi più evidenti di questa capacità.

La serata di ieri ha avuto un tratto distintivo immediatamente percepibile: un pubblico molto giovane. Probabilmente una delle platee con l’età media più bassa viste negli ultimi tempi nel teatro sanremese. Non solo appassionati adulti cresciuti con il calcio raccontato dai protagonisti sul palco, ma ragazzi, famiglie e soprattutto bambini di cinque, sei, sette, otto anni seduti nei seggiolini rossi di un teatro storico ad ascoltare Adani, Cassano, Ventola, Javier Zanetti e Daniele De Rossi.

È qui che il discorso si allarga. Il teatro continua a vivere quando riesce a farsi luogo accessibile per nuove generazioni. Non museo del passato, ma spazio presente. Non tempio immobile, ma casa capace di accogliere forme diverse di comunicazione.

Il calcio, ieri sera, è stato il contenuto visibile. Ma sotto la superficie c’era molto altro: il valore del racconto dal vivo, la curiosità dei più piccoli, la dimensione comunitaria di uno spettacolo condiviso. C’erano giovani provenienti dai settori giovanili di Sanremese, Virtus Sanremese e Matuziana, insieme a tanti ragazzi della città e della provincia di Imperia arrivati per un selfie, un autografo o per tornare a casa con uno dei palloni lanciati dal palco.

C’era anche una ricaduta concreta sulla città. Fan arrivati da fuori per assistere allo show, qualcuno dopo aver seguito il tour in più tappe italiane. Un pubblico che genera movimento nei ristoranti, negli hotel, nei bar e nelle attività del centro. La nuova economia dello spettacolo passa anche da qui: comunità nate online che si spostano nel mondo reale.

Persino le battute degli ospiti hanno raccontato questo incontro tra mondi. Daniele De Rossi, con ironia, ha ammesso di pensare che Genova e Sanremo fossero più vicine. Una frase leggera che conferma però un dato: Sanremo continua a essere una meta che richiama nomi nazionali e pubblico trasversale.

Adani, Cassano e Ventola hanno costruito la loro popolarità mediatica su indipendenza, linguaggio diretto e rottura degli schemi tradizionali. Il teatro, apparentemente lontano da quella grammatica, si è rivelato invece il contenitore perfetto: autorevole ma vivo, storico ma flessibile, capace di dare profondità a ciò che sullo schermo nasce rapido e frammentato.

Il punto allora non riguarda soltanto l’Ariston, né solo questa serata. Riguarda il teatro in generale, la sua sorprendente capacità di restare attuale. Cambiano i protagonisti, cambiano i temi, cambiano i pubblici. Ma resta intatta l’idea originaria: persone che si ritrovano nello stesso luogo per ascoltare, emozionarsi e riconoscersi in qualcosa di condiviso. Ogni epoca ha il suo palcoscenico. Quella digitale, a quanto pare, non ha cancellato il teatro. Lo sta semplicemente reinventando.