Sanremo celebra la Giornata Internazionale del Jazz con l’Eufonika Jazz Trio al Club Tenco

Giovedì 30 aprile, il Club per l’UNESCO di Sanremo ODV, in collaborazione con il Club Tenco e l’Associazione culturale ARS LONGA, celebra la Giornata Internazionale del Jazz con un evento speciale in programma alle ore 17 presso il Club Tenco.

Protagonista dello spettacolo sarà l’Eufonika Jazz Trio, composto da Simone Giacon (sax contralto), Lorenzo Heernhut Girola (chitarra) e Mauro Demoro (contrabbasso), con la partecipazione speciale di Amelia Tosca Cimotti, in veste di “crooner”.

La Giornata Internazionale del Jazz, istituita dall’UNESCO nel 2011, viene celebrata ogni anno il 30 aprile per promuovere questo genere musicale come strumento di pace, dialogo tra culture, libertà d’espressione ed uguaglianza.

Il jazz, nato dall’incontro di tradizioni e culture differenti, incarna la libertà creativa, l’improvvisazione e il rispetto reciproco. Questa ricorrenza sottolinea inoltre il ruolo della musica nel promuovere i diritti umani, nel contrastare le discriminazioni e nel favorire l’inclusione sociale in tutto il mondo.



