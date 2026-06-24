Estate 2026, l'Auditorium Alfano affidato in esclusiva alla Sinfonica: concerti, teatro ed eventi fino ad agosto

Anche nell'estate appena iniziata sarà la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo a gestire in via esclusiva l'Auditorium Franco Alfano di Parco Marsaglia. Lo ha deciso la Giunta comunale con una delibera che assegna alla storica istituzione musicale cittadina l'utilizzo della struttura dal 30 giugno al 31 agosto 2026, con possibilità di proroga.

La decisione si inserisce nel solco delle esperienze avviate nelle estati 2022, 2023 e 2024, giudicate positivamente dall'Amministrazione per il contributo offerto alla promozione turistica e culturale della città. L'obiettivo dichiarato è quello di valorizzare ulteriormente uno degli spazi più suggestivi di Sanremo, recentemente restaurato e riportato alla piena funzionalità. Nella delibera viene sottolineato il ruolo centrale della Fondazione Orchestra Sinfonica, che nel 2026 raggiunge il traguardo dei 121 anni di attività, confermandosi tra le più antiche e prestigiose realtà musicali italiane. L'ente, riconosciuto dal Ministero della Cultura tra le dodici Istituzioni Concertistico-Orchestrali nazionali e accreditato dalla Regione Liguria come istituzione culturale di interesse regionale, viene indicato come una delle principali espressioni culturali del territorio.

L'affidamento consentirà alla Fondazione di organizzare un ampio calendario di iniziative, comprendente concerti, spettacoli teatrali, danza, conferenze, convegni e altri eventi, con la possibilità di avvalersi anche di soggetti terzi nella gestione degli spazi. «L'iniziativa punta a incrementare lo sfruttamento della struttura a favore della promozione dell'offerta turistica e culturale della destinazione Sanremo», si legge nel provvedimento approvato dalla Giunta.

L'esclusiva concessa alla Fondazione non sarà tuttavia assoluta. Il disciplinare concordato tra le parti prevede infatti che il calendario degli eventi venga condiviso preventivamente con il Comune e che l'Amministrazione conservi la facoltà di utilizzare l'Auditorium per propri appuntamenti istituzionali o di interesse pubblico. Sul fronte economico, il Comune continuerà a sostenere i costi relativi alle utenze, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia ordinaria della struttura. Alla Fondazione spetteranno invece gli allestimenti, le procedure organizzative e le pulizie connesse agli eventi programmati.

«La Fondazione dovrà operare nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di utilizzo», evidenzia la delibera, che demanda agli uffici comunali la definizione degli ulteriori aspetti tecnici e organizzativi necessari. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, così da consentire l'avvio tempestivo della programmazione estiva dell'Auditorium Alfano.

L’Auditorium, dopo anni di attesa, era stato recuperato nel 2021, con una riqualificazione che aveva permesso di restituire alla città uno dei suoi luoghi più caratteristici. Il primo concerto in programma all’Auditorium Franco Alfano è in calendario sabato 11 luglio con Kurt Elling. Tra i protagonisti che durante l’estate 2026 saliranno sul palco, anche Paola Turci e Filippo Graziani. Previste inoltre tre serate dedicate a Lucio Dalla, a Whitney Houston e ai Queen.