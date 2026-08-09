Bianca Atzei abbraccia Sanremo: a Pian di Nave un concerto intimo, con l'amore al centro di tutto (Foto)

Un concerto che, più che sulla distanza tra palco e platea, ha giocato sulla vicinanza. Bianca Atzei è stata la grande protagonista della terza tappa del One Night Summer Hits, andata in scena ieri sera a Pian di Nave, portando a Sanremo uno spettacolo intimo nel quale l'amore è diventato il filo conduttore di un viaggio tra generi, canzoni e momenti della sua carriera. Amore raccontato nelle sue diverse forme, senza necessariamente fermarsi alla dimensione romantica. Atzei lo ha fatto soprattutto attraverso la voce, alternando la propria storia musicale a riletture di grandi brani della canzone italiana e muovendosi tra pop, rock e cantautorato. Ne è nato un concerto differente rispetto agli show più esplosivi che hanno caratterizzato alcuni dei precedenti appuntamenti del One Night. Una serata costruita anche sulle parole, sui piccoli racconti tra una canzone e l'altra e sul rapporto diretto con chi si trovava davanti al palco.

Atzei tra musica, racconti e risate con il pubblico. È stata proprio la spontaneità della cantante a caratterizzare buona parte dell'esibizione. Bianca Atzei ha parlato spesso con gli spettatori, scherzato e sorriso, trasformando alcuni passaggi del concerto in momenti quasi confidenziali. Una dimensione che Pian di Nave ha assecondato. Il pubblico ha seguito le canzoni più conosciute della cantante, ma anche i grandi classici della musica italiana proposti attraverso nuovi arrangiamenti, lasciando alla voce di Atzei il compito di legare mondi musicali differenti. E attorno all'area del concerto, ancora una volta, non c'erano soltanto gli spettatori entrati nel perimetro dello spettacolo. Tante persone sono rimaste anche all'esterno, fermandosi per ascoltare il live e seguire una serata che ha confermato la capacità del One Night Summer Hits di coinvolgere l'intera zona di Pian di Nave.

Tre ore e mezza e un pubblico che cambia volto. Interessante anche quanto accaduto durante le quasi tre ore e mezza di spettacolo. Il pubblico non è rimasto sempre lo stesso, ma si è progressivamente trasformato seguendo le diverse anime della scaletta. La prima parte ha visto una presenza soprattutto giovanile, arrivata a Pian di Nave per Senza Cri e Antonia, due artisti particolarmente seguiti dalle nuove generazioni. Con l'avvicinarsi del concerto di Bianca Atzei si è registrato invece un parziale ricambio, con l'arrivo di un pubblico più trasversale. Generazioni diverse, quindi, nello stesso spazio e nella stessa sera. È probabilmente uno degli elementi più interessanti della formula scelta per il One Night Summer Hits: costruire appuntamenti nei quali artisti emergenti e nomi già affermati possano condividere il palco senza necessariamente rivolgersi allo stesso pubblico.

Il terzo appuntamento conferma il One Night Summer Hits. Dopo le sensazioni positive delle prime due serate, anche la terza tappa ha trovato Pian di Nave piena, consolidando il percorso di una manifestazione fortemente voluta e sostenuta dal Comune di Sanremo e costruita artisticamente da Giuseppe Grande. Una formula che sta accompagnando diversi sabati dell'estate sanremese e che questa volta ha mostrato un volto meno legato allo show puro e maggiormente concentrato sull'ascolto e sulla canzone. E proprio Giuseppe Grande è stato protagonista dell'ultimo gesto della serata. Al termine del concerto, il direttore artistico è salito sul palco per consegnare a Bianca Atzei i fiori di Sanremo. Un'immagine semplice per chiudere una lunga notte di musica: i fiori, la cantante sul palco e Pian di Nave ancora davanti a lei. Dopo quasi tre ore e mezza, il terzo One Night Summer Hits si è concluso così, affidando alla voce di Bianca Atzei e alle sue canzoni d'amore l'ultimo abbraccio della serata.

(Foto di Erika Bonazinga).