Jazz Valley, a Dolceacqua si esibisce Pietro Tonolo 4et (Foto)

Uno dei grandi nomi del jazz italiano arriva a Jazz Valley. Il 7 agosto a Dolceacqua si esibirà Pietro Tonolo 4et [Contemporary Soundscapes], quartetto, guidato dal sassofonista Pietro Tonolo, con Gabriele Evangelista al contrabbasso, Giancarlo Bianchetti alla chitarra e Bernardo Guerra alla batteria. L'appuntamento sarà alle 21.30 in piazza Mauro.

Si tratta del quarto appuntamento della rassegna che coinvolge diversi paesi della val Nervia e che si concluderà il 21 agosto a Camporosso. "Il quartetto, guidato dal sassofonista Pietro Tonolo, si presenta come una delle formazioni più interessanti della scena contemporanea: il repertorio in equilibrio tra composizioni originali e standars esplora paesaggi sonori in cui scrittura e improvvisazione convivono in un grande equilibrio poliritmico"- dicono gli organizzatori - "Una formazione di altissimo livello, capace di muoversi tra composizioni originali, standard, scrittura e improvvisazione con un equilibrio sonoro raffinato e sempre vivo".

"Una serata per chi ama il jazz nelle sue forme più profonde, libere e contemporanee" - sottolineano gli organizzatori - "L'ingresso è libero".