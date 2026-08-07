Area Sanremo 2026, l'edizione delle prime volte: due percorsi verso un unico palco

Sarà un'Area Sanremo 2026 all'insegna delle novità, quella che si appresta a prendere il via. Il concorso musicale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo insieme al Comune di Sanremo per scoprire, valorizzare e promuovere i giovani talenti emergenti della musica italiana si prepara infatti a vivere un'edizione profondamente rinnovata. Il nuovo percorso nasce nel segno della visione di Stefano De Martino, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, e del lavoro condiviso tra Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Comune e Rai. Una serie di cambiamenti destinati a rafforzare il rapporto tra la Città della Musica e il percorso che accompagna i giovani artisti verso il Festival.

La prima novità riguarda proprio la partenza. Per la prima volta Area Sanremo e Sanremo Giovani prenderanno il via nello stesso giorno, dando vita a due percorsi distinti ma destinati a incontrarsi nelle fasi decisive della selezione. Il bando sarà pubblicato oggi, 7 agosto, mentre le iscrizioni si apriranno ufficialmente il 17 agosto alle 15.00. Potranno partecipare gli artisti che abbiano compiuto 16 anni e non abbiano ancora compiuto 29 anni al 1° gennaio 2027. Per presentare la propria candidatura ci sarà tempo fino alle 18.00 del 15 ottobre 2026, secondo le modalità previste dal regolamento.

La seconda grande novità riguarda la visibilità garantita agli artisti. Per la prima volta i talenti di Area Sanremo avranno accesso a un percorso televisivo di grande esposizione, sul modello di quello riservato agli artisti di Sanremo Giovani. I due cammini resteranno distinti nelle rispettive fasi iniziali, ma confluiranno in una selezione comune. Saranno complessivamente 30 gli artisti chiamati a contendersi i sei posti per la finale di "Sarà Sanremo": 15 provenienti da Area Sanremo e altrettanti da Sanremo Giovani. Una formula che punta dunque a creare un unico grande palcoscenico per i nuovi talenti della musica italiana.

Anche Sanremo sarà protagonista in modo ancora più diretto. La Città della Musica non ospiterà infatti soltanto la serata finale di dicembre, ma sarà teatro di diverse fasi cruciali del percorso, dalle audizioni alle selezioni decisive. Area Sanremo manterrà la propria identità e le caratteristiche che la distinguono da Sanremo Giovani, confermandosi aperta sia agli artisti indipendenti sia a quelli che hanno già alle spalle una casa discografica. Tutti gli iscritti saranno ascoltati dal vivo dalla Commissione Musicale, direttamente a Sanremo, in un percorso che vuole andare oltre la semplice competizione.

Nel corso delle giornate dedicate alle audizioni, gli artisti potranno inoltre partecipare a workshop, incontri ed experience pensati per favorire crescita, confronto e networking. Un'occasione per entrare in contatto con professionisti del settore, acquisire nuove competenze e costruire relazioni utili anche al di là del concorso. Come già avvenuto negli ultimi anni, i finalisti e altri giovani talenti individuati durante le attività collaterali alle audizioni potranno essere coinvolti nel corso dell'anno in iniziative, concerti e occasioni di esibizione promosse dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e da altre realtà culturali e musicali cittadine.

Il cuore della selezione sarà Sanremo nel mese di novembre. Le audizioni preliminari dal vivo di Area Sanremo 2026 si svolgeranno nella prima decade del mese, con conclusione prevista il 12 novembre. Al termine di questa prima fase saranno individuati almeno 60 artisti ammessi alle audizioni finali, in programma il 14 e 15 novembre sempre a Sanremo. Gli aspiranti vincitori si esibiranno davanti alla Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino. Da questa fase usciranno i 15 vincitori di Area Sanremo 2026, che potranno quindi proseguire nel percorso verso "Sarà Sanremo".

La fase decisiva scatterà quindi il 21 e 22 novembre, ancora una volta nella Città dei Fiori. I 15 vincitori di Area Sanremo incontreranno i 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani e la Commissione Musicale sarà chiamata a effettuare la selezione finale. Saranno scelti tre artisti di Area Sanremo e tre di Sanremo Giovani, per un totale di sei finalisti. Per loro inizierà una nuova fase del percorso, caratterizzata da appuntamenti televisivi Rai nei quali ciascun artista avrà la possibilità di esibirsi con il proprio brano e di presentarsi al grande pubblico. Un passaggio che rappresenta una delle principali innovazioni dell'edizione 2026.

Il percorso culminerà a dicembre con "Sarà Sanremo", la serata finale televisiva che si svolgerà a Sanremo e sarà trasmessa in diretta su Rai 1. La data non è ancora stata comunicata e sarà stabilita dall'emittente in base alle esigenze di palinsesto. I sei finalisti si esibiranno davanti alla Commissione Musicale e, al termine delle votazioni, sarà proclamato il vincitore. Per l'artista che conquisterà il primo posto arriverà il premio più importante: il diritto di partecipare alla 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana nella categoria unica "Campioni". Il brano presentato al Festival dovrà però essere nuovo e diverso da quello proposto ad Area Sanremo e/o a Sanremo Giovani.

Intanto, la macchina organizzativa è pronta a partire. Il regolamento ufficiale di Area Sanremo 2026 viene pubblicato oggi, 7 agosto, sul sito ufficiale della manifestazione, mentre le iscrizioni scatteranno il 17 agosto alle 15.00 e resteranno aperte fino alle 18.00 del 15 ottobre. Per i giovani artisti interessati si apre così un percorso che, nella nuova formula, punta a unire formazione, confronto, esibizioni e televisione, mantenendo Sanremo al centro. L'obiettivo resta quello che da sempre accompagna il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica: scoprire nuovi talenti e offrire loro concrete occasioni di crescita e visibilità nel mondo della musica.