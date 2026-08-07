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Eventi | 07 agosto 2026, 10:19

Ventimiglia, per la Festa Patronale di San Secondo doppia visita guidata al teatro romano di Albintimilium

Appuntamento il 26 agosto

Ventimiglia, per la Festa Patronale di San Secondo doppia visita guidata al teatro romano di Albintimilium

In occasione della Festa Patronale di San Secondo del 26 agosto, la Direzione Regionale Musei Nazionali della Liguria e l'Area Archeologica di Nervia propongono due visite guidate speciali al teatro romano dell'antica Albintimilium. 

L'edificio, che in epoca antica svolse un ruolo centrale per la vita pubblica e culturale cittadina, è stato oggetto di importanti interventi di restauro, riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie alla sinergia con il Comune di Ventimiglia, la struttura continua tuttora a ospitare rappresentazioni teatrali e ad accogliere visitatori.

I percorsi guidati saranno condotti dalla dottoressa Emiliana Antonia Martini. L'itinerario fornirà una panoramica sulla storia della città romana, il suo assetto istituzionale e le principali cariche pubbliche, per poi approfondire la storia degli studi dedicati al teatro e l'importanza urbanistica del monumento. Le due visite si terranno alle ore 10:00 e alle ore 14:00 con punto di ritrovo presso l'Antiquarium di Nervia, situato in Corso Genova 134 a Ventimiglia.

Redazione

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