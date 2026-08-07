Bajardo si tinge di viola: domenica torna "Antica...mente", la Festa della Lavanda tra natura, arte e tradizione

Domenica 9 agosto il borgo di Bajardo si colorerà di viola per la XIX edizione di "Antica...mente", la tradizionale Festa della Lavanda che da quasi vent’anni richiama residenti e visitatori nel cuore dell’entroterra ligure. Un appuntamento ormai consolidato che celebra le radici contadine, l’artigianato locale e il rapporto profondo tra uomo e natura, trasformando le vie del paese in un percorso fatto di profumi, colori e antichi saperi. Il tema scelto per questa edizione sarà "Essenze, Arte e Natura", un filo conduttore che accompagna una giornata dedicata alla riscoperta di tradizioni e valori spesso dimenticati. La manifestazione prende spunto da una riflessione di Pier Paolo Pasolini: "Quando saranno morti tutti i contadini, tutti gli artigiani, quando non ci saranno più le api e le farfalle, allora la nostra storia sarà finita". Un richiamo alla tutela della memoria rurale e delle conoscenze tramandate nel tempo.

La festa rappresenta ogni anno un invito a rallentare i ritmi quotidiani e a immergersi in un’atmosfera sospesa, tra i profumi della lavanda e delle erbe officinali, i suoni della musica popolare e i gesti degli artigiani. Un viaggio tra passato e presente, dove il borgo diventa spazio di incontro per chi desidera conoscere prodotti, tecniche e saperi legati al territorio. La giornata prenderà il via alle 10 con il mercatino lungo tutto il paese, dove saranno presenti espositori con proposte artigianali, prodotti tipici e specialità locali. I visitatori potranno scoprire sapori autentici della tradizione ligure e una vasta scelta di creazioni realizzate con la lavanda e con le erbe officinali, simbolo della manifestazione e delle coltivazioni che caratterizzano il paesaggio dell’entroterra.

Alle 11, nella Chiesa di San Rocco, spazio all’incontro "Alimentazione Cosciente e Qualità Energetica degli Alimenti nel trascorrere delle 4 stagioni". L’appuntamento sarà curato da Paolo Piantedosi, designer in Permacultura, esperto di Agricoltura Biodinamica e responsabile del Giardino del ristorante tre stelle Michelin Mirazur di Mentone, che approfondirà il rapporto tra alimentazione, natura e cicli stagionali. Nel pomeriggio, sempre nella chiesina di San Rocco, dalle 14.00 sarà protagonista "Il profumo del Gong" con Monica ed Ernest. Un’esperienza dedicata al rilassamento e alla contemplazione attraverso Gong, Campane Tibetane, tamburi e vibrazioni aromatiche delle acque sciamaniche, con sessioni a rotazione rivolte a singoli partecipanti e piccoli gruppi.

Dalle 15.30 il borgo tornerà ad animarsi con laboratori e dimostrazioni curate da artigiani e artisti locali, ospitati nei giardini e lungo le vie del paese. Per tutta la giornata sarà inoltre presente la musica dei Ponente Folk Legacy, che accompagnerà i visitatori tra gli angoli più suggestivi di Bajardo. La conclusione della festa sarà affidata alla tradizione, con il concerto e i balli occitani in piazza alle 17. Un momento finale di condivisione che chiuderà una giornata dedicata alla lavanda e a quel patrimonio fatto di cultura, natura e comunità che "Antica...mente" continua a valorizzare da quasi vent’anni.