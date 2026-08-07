A Taggia il concerto "Gino… e gli altri": musica e parole per ricordare Gino Paoli e la scuola genovese

Sarà una serata nel segno della canzone d’autore genovese quella in programma martedì 11 agosto a Taggia. Alle 21.00, in Piazza Eroi Taggesi, andrà in scena "Gino… e gli altri", concerto dedicato a Gino Paoli e ad alcuni dei grandi autori che hanno contribuito a rendere celebre la scuola musicale nata a Genova. Un appuntamento a ingresso gratuito, pensato per ripercorrere attraverso la musica una delle stagioni più importanti della canzone italiana. Al centro della serata ci saranno le composizioni e le atmosfere legate a una tradizione artistica che, partendo dal capoluogo ligure, ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio. Un patrimonio musicale ancora oggi molto presente nell’immaginario collettivo.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Taggia e da Mus’Art, insieme a "Pezzi da 90 della canzone d’autore", collettivo di musicisti impegnato da anni nella valorizzazione del patrimonio della musica d’autore italiana. Il progetto viene portato avanti attraverso concerti, recital e iniziative culturali dedicate ai grandi interpreti e autori della tradizione nazionale. La serata di Taggia sarà quindi l’occasione per riportare sul palco alcuni brani e alcune figure che hanno segnato profondamente la storia della musica italiana. Un percorso che avrà come riferimento principale Gino Paoli, ma che allargherà lo sguardo anche ad altri protagonisti della cosiddetta scuola genovese.

Ampio spazio sarà dedicato proprio a Gino Paoli, figura centrale della musica italiana, autore e interprete capace di sviluppare una carriera lunga oltre sessant’anni mantenendo uno stile personale e immediatamente riconoscibile. Le sue canzoni hanno attraversato generazioni, contribuendo a definire un modo nuovo di raccontare sentimenti, relazioni e quotidianità attraverso testi essenziali e poetici. Il concerto sarà così anche un momento per ricordare il cantautore e il suo ruolo nella storia della musica d’autore. Un omaggio che permetterà di ripercorrere alcune delle atmosfere più significative della sua produzione e di riascoltare brani entrati stabilmente nella memoria musicale italiana.

Accanto a Paoli, non mancheranno i riferimenti ad altri importanti esponenti della scuola genovese, a partire da Luigi Tenco, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Nomi differenti per percorso artistico e sensibilità, ma accomunati dalla capacità di trasformare la canzone in uno strumento di racconto e di espressione personale. La serata proporrà quindi un viaggio tra stili, parole e melodie che hanno contribuito a dare alla Liguria un ruolo centrale nella storia della canzone d’autore italiana. Un patrimonio che continua a essere riproposto e reinterpretato anche dalle nuove generazioni di musicisti.

Sul palco saliranno Matteo Callegari alla voce e chitarra, Cristiano Callegari al pianoforte, Mauro Brunini alla tromba, Roberto Re al basso e Andrea Civini alla batteria. Saranno loro a dare forma musicale al tributo, accompagnando il pubblico attraverso le canzoni dei grandi autori protagonisti della serata. La formazione permetterà di affrontare il repertorio con una dimensione musicale capace di valorizzare tanto la componente vocale quanto quella strumentale. L’appuntamento si inserisce così nel calendario degli eventi estivi di Taggia, offrendo un’occasione di incontro tra musica dal vivo, memoria e cultura.

L’appuntamento con "Gino… e gli altri" è fissato per martedì 11 agosto alle 21.00 in Piazza Eroi Taggesi, a Taggia. L’ingresso alla serata sarà gratuito, senza quindi necessità di acquistare un biglietto per assistere al concerto. Per il pubblico sarà un’occasione per trascorrere una serata estiva all’insegna della musica italiana e riscoprire alcuni dei brani e degli autori che hanno contribuito a costruire la storia della canzone d’autore. Al centro, la figura di Gino Paoli e, insieme a lui, il mondo musicale che ha fatto della scuola genovese una delle esperienze più riconoscibili della cultura italiana.