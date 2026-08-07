Vallebona celebra il suo Patrono, lunedì 10 agosto la Festa di San Lorenzo Martire

Vallebona si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell'anno con la tradizionale Festa Patronale di San Lorenzo Martire, in programma lunedì 10 agosto 2026, un momento di fede, tradizione e convivialità che coinvolgerà l'intera comunità.

La giornata prenderà il via nel pomeriggio con il Santo Rosario alle ore 17.00, seguito dalla Santa Messa solenne alle ore 17.30 presso la chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire. Al termine della celebrazione religiosa si svolgerà la tradizionale processione per le vie del paese, accompagnata dalla benedizione alla comunità, rinnovando una tradizione che da generazioni rappresenta un forte momento di unione e devozione.

A conclusione dei festeggiamenti religiosi, la serata proseguirà con la tradizionale Sagra dei ravioli preparati dalla pro loco secondo la ricetta de.co dei "raviöi cu pesigu". Sarà un’occasione di incontro aperta a cittadini, famiglie e visitatori. Musica, convivialità e intrattenimento faranno da cornice a una festa che ogni anno richiama numerosi partecipanti, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico, culturale e religioso di Vallebona.

«La festa di San Lorenzo Martire è il cuore della vita della nostra comunità – dichiara il parroco, don Salvatore Crisopulli –. È un'occasione preziosa per ritrovarci nella preghiera, riscoprire il valore della fraternità e rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità. Invito tutti, residenti e ospiti, a partecipare con gioia alla Santa Messa, alla processione e al momento di festa al Campo Taggiasco, perché insieme possiamo rendere omaggio al nostro Santo Patrono e vivere una giornata di fede, amicizia e condivisione».

Un sentito ringraziamento ai volontari della Pro Loco di Vallebona, che con impegno e dedizione stanno preparando i tradizionali ravioli, simbolo della gastronomia locale e immancabili protagonisti del festino al Campo Taggiasco. «Il loro lavoro, svolto con grande spirito di servizio e passione, è un esempio concreto di come la collaborazione renda possibile mantenere vive le nostre tradizioni. A loro la più sincera gratitudine», afferma il Sindaco. “Un ringraziamento particolare è rivolto alla Pro Loco per aver contribuito all'inserimento della Festa Patronale di San Lorenzo Martire nel calendario dell’assessorato al Turismo "Eventi Autentici Liguri", promosso dalla Regione Liguria; un importante riconoscimento che valorizza la manifestazione e offre ulteriore visibilità a Vallebona, alle sue tradizioni e al suo patrimonio culturale e religioso.”

La Parrocchia di San Lorenzo Martire e l’amministrazione invitano tutta la cittadinanza, le associazioni, i fedeli e i visitatori a partecipare a questa giornata di festa, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario religioso e civile di Vallebona, nel segno della devozione, della tradizione e della condivisione.