Seborga, la Notte dei Desideri fa tappa nel Borgo: il cibo si unisce alla magia e al sogno

Il fascino delle stelle e la magia dei sogni incontrano la grande tradizione enogastronomica locale. Il Borgo di Seborga rinnova la sua adesione alla Notte dei Desideri, l’evento nazionale promosso dall'associazione "I Borghi più belli d'Italia" per valorizzare la bellezza e il patrimonio dei centri storici italiani.
In occasione delle serate del 9 e 10 agosto, tutti gli ospiti dei ristoranti troveranno sui propri tavoli un biglietto speciale dove poter mettere nero su bianco il proprio desiderio: "Se questa notte le stelle potessero ascoltarti, cosa chiederesti?"
I biglietti raccolti e lasciati presso la fontana nella piazza del centro storico, daranno vita ad un'avvincente contest diviso in due fasi:
- La selezione locale: Una giuria del borgo valuterà i messaggi raccolti nei locali del paese e premierà il desiderio più bello, poetico o ispirato.
- La sfida nazionale: Il desiderio vincitore della tappa locale verrà inviato direttamente all'associazione "I Borghi più belli d'Italia" per concorrere alla selezione nazionale. Il premio in palio per l'autore del miglior desiderio sarà un weekend per due persone da trascorrere in uno dei suggestivi Borghi più belli d'Italia.
"La Notte dei Desideri è una vetrina per il nostro territorio" dichiara l'Assessore al Turismo. "Vogliamo che chi sceglie il nostro borgo per questa serata si senta parte integrante della sua bellezza. Ringraziamo i ristoratori che con la loro collaborazione rendono possibile questo momento di festa e di promozione turistica."
A fare da cornice alla manifestazione, dalle ore 18:00 alle 24:00 di domenica 9 agosto, il borgo ospiterà l'evento Onorata Milonga Festival giunto alla sua terza edizione. Residenti e visitatori potranno assistere ad un ricco programma di musica e danza, trasformando la piazza del paese in un palcoscenico a cielo aperto.