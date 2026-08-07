Due giorni di musica, street food e divertimento: "Drum 100" sbarca a Riva Ligure (Foto)

L'8 agosto , invece , alle 20.30 vi sarà Tribute Funky Rock Band con Funky Monks mentre dalle 22 prenderà il via il Party Drum Band.

Due giornate all’insegna della musica, dello street food e del divertimento con attrazioni per bambini. "Vi è una zona con parcheggi limitrofi" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo".