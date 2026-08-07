Due giorni di musica, street food e divertimento: "Drum 100" sbarca a Riva Ligure (Foto)

"Drum 100" sbarca a Riva Ligure. Dopo il successo riscontrato a Vallecrosia al Mare, venerdì 7 alle 20.30 cento batterie si esibiranno all'unisono in piazza Ughetto. La serata proseguirà poi, alle 22, con Shary Band.
L'8 agosto, invece, alle 20.30 vi sarà Tribute Funky Rock Band con Funky Monks mentre dalle 22 prenderà il via il Party Drum Band.
Due giornate all’insegna della musica, dello street food e del divertimento con attrazioni per bambini. "Vi è una zona con parcheggi limitrofi" - fanno sapere gli organizzatori - "Vi aspettiamo".