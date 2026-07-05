Energia ed emozione, 'Drum 100' e Millennials Nostalgia by Mercenari vivacizzano Vallecrosia al Mare (Foto e video)

Cento batterie che suonano insieme nell'ex piazza del mercato dei fiori. 'Drum 100' anima Vallecrosia al Mare.

Cittadini e turisti, ieri sera, hanno partecipato all'evento proposto, e presentato, da Alessio Benedetto con il patrocinio del Comune e di Regione Liguria per vedere grandi e piccini esibirsi in un emozionante ed energetico live show che ha visto anche la partecipazione di Rick Turco di Modern Drums Institute, Dario Capacci di Facilissimo e Paola Caridi, tre professionisti del panorama nazionale protagonisti della giornata di masterclass svoltasi venerdì scorso. Alla batteria si sono cimentai pure il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco Fabio Perri, l'assessore Mirko Valenti e il consigliere comunale Mattia Petrini.

La serata è poi proseguita con Millennials Nostalgia by Mercenari che hanno riportato indietro nel tempo i presenti facendoli ballare e cantare. Inoltre, si potevano degustare le prelibatezze preparate dagli stand food & beverage, acquistare le prevendite per la festa di Halloween in programma a ottobre nel centro storico, aderire alla raccolta benefica a favore dell'associazione Oasi Angeli di Pace e provare a suonare la batteria nell'area dedicata alle famiglie. L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward e della Croce Azzurra Misericordia.