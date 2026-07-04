Sanremo, debutto stellare al Roof Garden: l’estate caraibica del Casinò parte con una serata da tutto esaurito

Una partenza col botto per l'estate firmata Roof Garden. Giovedì 2 luglio, la prestigiosa terrazza del Casinò di Sanremo ha inaugurato il suo nuovo format estivo dedicato alle sonorità caraibiche, regalando al pubblico una serata magistrale capace di fondere eleganza, alta cucina e puro divertimento.

Dallo swing di Chicago al fuoco della Salsa

La serata è iniziata sotto il segno della raffinatezza. A fare da colonna sonora alla cena degli ospiti del ristorante è stato un sofisticato sottofondo di Chicago jazz & blues, perfetto per accompagnare le eccellenze gastronomiche del Roof Garden.

Ma il vero cambio di passo è arrivato intorno alle 22:00 DJ Jonior Biscochito ha letteralmente trasformato l'atmosfera, virando l'ago della bussola musicale verso i ritmi caldi di salsa e bachata. La risposta del pubblico è stata immediata: la pista si è riempita, coinvolgendo i presenti in balli trascinanti a cielo aperto.

Lo show travolgente di lProject

Il momento clou della notte è scattato alle 23:00, quando i riflettori si sono accesi sul gruppo lProject. Ben 16 ballerini hanno letteralmente dominato il palco, esibendosi in una coreografia magnetica, intensa e ricca di fascino, che ha strappato scroscianti applausi a tutta la terrazza.

I prossimi appuntamenti di luglio

Il successo di questo primo giovedì è solo l'antipasto di un mese che si preannuncia caldissimo. Il format accompagnerà l'estate sanremese per tutti i giovedì di luglio, sempre guidato dalla musica di DJ Biscochito e dalla travolgente animazione di Breidy, pronti a far ballare tutti i presenti. A impreziosire ogni serata ci sarà uno show artistico, pochi minuti ma di altissima intensità.

Ecco il calendario dei prossimi imperdibili appuntamenti:

Giovedì 9 luglio: L'attesissimo Show di Carla Gibelli e Letizia Gibelli .

L'attesissimo Show di . Giovedì 16 luglio: Il palco sarà tutto per l'energia dei LDM Dancers.

Info utili: L'appuntamento con il ritmo, l'eleganza e il divertimento del giovedì sera è al Roof Garden del Casinò di Sanremo. La tappe successive sono già pronte a stupire.

