Arte, gusto e creatività: Camporosso accende l’estate con il gran finale della manifestazione CNA

C'è un solo modo per salutare l'inizio dell'estate: vivere fino in fondo l'atmosfera unica di ARTE e GUSTO. Questa sera, sabato 4 luglio, va in scena il gran finale dell'edizione estiva della manifestazione organizzata da CNA Imperia, in collaborazione con la Città di Camporosso, dopo l'entusiasmante partecipazione registrata nella serata inaugurale.

Dalle ore 18.00 fino all'1.00 di notte, gli spazi esterni del Centro Falcone diventeranno ancora una volta il punto di riferimento per chi ama il buon cibo, la creatività, la musica e il piacere di trascorrere una serata all'aria aperta in compagnia.

ARTE e GUSTO non è una semplice festa gastronomica né una tradizionale esposizione artistica: è un'esperienza da vivere con tutti i sensi, un viaggio tra sapori autentici, talento artigiano e spettacolo dal vivo, capace di coinvolgere famiglie, giovani, appassionati e curiosi.

Protagonista della serata sarà l'arte in tutte le sue forme. Gli artisti dell'associazione "Venti d'Arte" realizzeranno opere e performance dal vivo, permettendo al pubblico di osservare da vicino il processo creativo. Accanto a loro, una delle esperienze più originali dell'intera manifestazione: grazie a MamyInk, chi lo desidera potrà trasformare la propria pelle in una tela, scegliendo una creazione artistica personalizzata realizzata direttamente sul momento.

Anche il percorso gastronomico promette di conquistare ogni palato, con una selezione di eccellenze del territorio e proposte innovative.

Gli amanti dello street food contemporaneo potranno assaporare i sorprendenti tacos e crunch firmati Geppy's Bistrot ft. Bites, mentre chi desidera i grandi sapori della tradizione troverà i ravioli artigianali e le trofie al pesto di Pasta Morena, insieme alla sardenaira, alla focaccia e alla torta verde preparate dalla Trattoria del Ponte.

Non mancheranno i grandi protagonisti della griglia, con hamburger, salamelle, salsicce e patatine fritte, mentre gli appassionati dei dessert potranno concedersi i gelati artigianali e gli affogati di Mad Men IceCream, accompagnati dai dolci del Biscottificio Gibelli e dalle originali creazioni dell'Antico Zafferano, dove questa preziosa spezia diventa protagonista di prodotti sorprendenti come pane rustico, marmellate e altre specialità.

Ad accompagnare ogni assaggio ci saranno le birre artigianali alla spina di Granda Beer, i cocktail del Mad Men Lounge, il servizio bar e le profumate tisane di ErbaCadabra, per un'offerta capace di soddisfare ogni gusto.

A rendere ancora più coinvolgente l'atmosfera sarà l'esibizione live degli MG Cover Music, che accompagneranno il pubblico in una vera e propria festa sotto le stelle, tra musica, sapori e convivialità.

L'ingresso è completamente libero e gratuito.

ARTE e GUSTO rappresenta un'occasione speciale per valorizzare le eccellenze artigiane, gastronomiche e artistiche del territorio, creando un momento di incontro capace di unire cultura, creatività e convivialità in un'unica grande esperienza.

Questa sera Camporosso vi aspetta per vivere insieme il gran finale di una manifestazione che celebra il meglio dell'artigianato, del gusto e dell'arte del Ponente ligure.

L'appuntamento è dalle ore 18.00 all'1.00 presso il Centro Falcone di Camporosso. L'estate artigiana vi aspetta.



