Perinaldo accende l’estate: tre mesi di cultura, astronomia, musica e tradizioni nel “Poggio delle Stelle”

Perinaldo si prepara a vivere un’estate intensa, ricca di appuntamenti che da luglio a settembre trasformeranno il borgo nel cuore culturale del Ponente ligure. Il “Poggio delle Stelle” presenta infatti un calendario che intreccia cultura, musica, astronomia, arte, teatro, enogastronomia e tradizioni locali, valorizzando un territorio che da sempre unisce bellezza paesaggistica e vivacità culturale.

Il programma completo è disponibile sul portale turistico ufficiale visitperinaldo.com e sui canali social del Comune, ma già la panoramica degli eventi conferma la varietà e la qualità della proposta. Accanto alle serate astronomiche dell’Osservatorio Cassini, che scandiranno molte notti estive, spiccano gli appuntamenti di respiro internazionale del Perinaldo Festival – Terre di Confine, giunto alla sua ventesima edizione.

Non mancheranno le iniziative dedicate alle tradizioni, come la Festa della Lavanda, le rassegne letterarie, i concerti, gli spettacoli teatrali e le giornate di scoperta del territorio, dai Giri dei Santuari alle attività artistiche nei vicoli del borgo. Un mosaico di eventi che conferma Perinaldo come una delle destinazioni culturali più vivaci del Ponente.

Il calendario degli eventi

LUGLIO • 4 luglio – Commedia “La Locanda del Tesoro Nascosto” • 4-5 luglio – Le Nebulose del Cielo Estivo (Osservatorio Cassini) • 5 luglio – Esibizione di Zumba • 9-12 luglio – Deep Sky Nights • 11 luglio – “Hasta siempre Amor. Tango y Libertad” + Simultanea di scacchi • 12 luglio – VI Torneo Rapid di Scacchi • 12-16 luglio – Vicoli d’Arte con gli artisti dell’Accademia di Brera • 17-19 luglio – Viaggio nella Via Lattea • 18 luglio – Festa della Lavanda con distillazione e spettacolo musicale • 21 luglio – Apollo Night • 22-23 luglio – A un passo dalla Luna • 26 luglio – Giro dei Santuari – Santuario della Visitazione • 26 luglio – 2 agosto – Perinaldo Festival – Terre di Confine (XX edizione)

AGOSTO • 4 agosto – Festa dell’Amicizia Italia-Cuba • 5-8 agosto – Aspettando le Perseidi (Osservatorio Cassini) • 8 agosto – Partita di calcio femminile a 5 + Concerto “Tre Cori” • 9 agosto – Perinaldo & Friends – Join the Dinner Party • 11 agosto – Teatro in piazza “U meigu di matti” • 14 agosto – Festival Organistico “Agati in Concerto” • 15 agosto – Festa del Volontariato di Ferragosto • 16 agosto – Rassegna musicale “Al lume delle stelle” • 19-22 agosto – Le Notti della Luna • 21 agosto – Rassegna Letteraria • 22 agosto – “Sogni di una notte di mezza estate” tra musica e poesia • 24 agosto – Giro dei Santuari – San Bartolomeo

SETTEMBRE • 4 settembre – Rassegna Letteraria + Torneo di Belotta “Daniel Fae” • 5 settembre – “A parlamu de Preinaudu” • 7-12 settembre – Verso Saturno (Osservatorio Cassini) • 11 settembre – Premio Letterario “Dalle antiche pietre, misteri, sapori e profumi del Giallo” • 27 settembre – Giro dei Santuari – Santa Giusta • 29 settembre – Giro dei Santuari – San Michele

Un nuovo punto di riferimento per i visitatori

Il Comune annuncia inoltre l’apertura del nuovo Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, situato in Via del Popolo 8. Lo sportello sarà operativo dal giovedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00, con aperture straordinarie in occasione delle principali manifestazioni. Un servizio pensato per accogliere al meglio residenti e turisti, offrendo informazioni, supporto e materiali utili alla scoperta del territorio.

Perinaldo si prepara così a vivere un’estate che unisce cultura, tradizione e innovazione, confermando la sua vocazione di borgo capace di guardare alle stelle senza perdere il legame con la propria identità.