Cartoni animati in concerto: a Camporosso una notte di musica, costumi e nostalgia con i Miwa e i Suoi Componenti

Un concerto-spettacolo dedicato alle sigle dei cartoni animati che hanno fatto sognare intere generazioni. Attesi centinaia di spettatori all'Arena di Bigauda per uno degli eventi più coinvolgenti dell'estate.

Una serata capace di riportare indietro nel tempo migliaia di persone, facendo cantare insieme bambini, genitori e nonni sulle note delle sigle che hanno segnato la storia della televisione italiana. È questo lo spirito dell'appuntamento in programma venerdì 28 agosto, alle 21.15, all'Arena di Bigauda, dove saliranno sul palco i Miwa e i Suoi Componenti, tra le cartoon cover band più amate e longeve del panorama nazionale.

L'evento, organizzato da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio della Città di Camporosso, promette due ore di musica, spettacolo e divertimento, trasformando il pubblico nel vero protagonista della serata.

I Miwa e i Suoi Componenti non propongono un semplice concerto: il loro è uno show che unisce musica dal vivo, comicità, costumi, supereroi, animazione e una straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico. Sul palco rivivono le sigle che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di italiani, reinterpretate in chiave ska, rock, punk, reggae e funky, in uno spettacolo pensato per emozionare e divertire spettatori di tutte le età.

Nata in Maremma alla fine degli anni Novanta, la band è diventata negli anni un punto di riferimento per gli appassionati della cultura pop e dei cartoon. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figurano il titolo di Miglior Cartoon Tribute Band al Lucca Comics & Games 2006, la partecipazione a Italia's Got Talent nel 2013 e le collaborazioni con artisti simbolo delle sigle animate come Cristina D'Avena, Giorgio Vanni e Oliver Onions. Le loro esibizioni sono state protagoniste dei principali festival italiani dedicati al fumetto e all'intrattenimento, da Etna Comics a FalComics fino a Rovereto Comics.

L'appuntamento di Camporosso punta a diventare uno degli eventi di richiamo dell'estate nel Ponente ligure, offrendo un'esperienza capace di unire nostalgia, musica dal vivo e spettacolo in una cornice pensata per tutta la famiglia. L'ingresso è di 15 euro e gli organizzatori invitano il pubblico ad acquistare i biglietti con anticipo, considerato il forte interesse che sta accompagnando l'evento.

Informazioni:

Venerdì 28 agosto 2026 - ore 21.15 - Arena di Bigauda – Camporosso - Ingresso unico: 15 euro - cell. 392 8869993 - 345 8517448

Prevendite:

Foto Carlo (Nadia), Via Col. Aprosio, Vallecrosia al Mare.

Nautic Beach Bar by Sport Nautico (Alvaro e Carlotta), Lungomare Argentina 25, Bordighera (ex Garroccio).

Per una sera, le sigle dei cartoni animati usciranno dalla televisione per trasformarsi in una grande festa collettiva. E, come accade da oltre vent'anni ai concerti dei Miwa e i Suoi Componenti, sarà difficile distinguere chi si divertirà di più: i bambini o gli adulti tornati, almeno per una notte, alla loro infanzia.



