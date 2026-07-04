Ogni estate il lions Club Sanremo Matutia organizza un torneo di tennis allo scopo di acquistare un cane guida per non vedenti. Quest’anno inizierà il 6 luglio alle ore 19 sui campi del tennis di Sanremo, Corso Matuzia e terminerà domenica 12 luglio con la proclamazione e premiazione dei vincitori- Seguirà un ricco rinfresco. Eleonora Colombi, cui è affidata l’organizzazione del service, invita gli appassionati giocatori ad iscriversi per poter veramente concludere il service anche grazie a graditi e numerosi sponsor: "Vi aspettiamo numerosi!!!".
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Eventi | 04 luglio 2026, 16:55
Il torneo del Lions Sanremo Matutia torna in campo per donare un cane guida
Dal 6 al 12 luglio sui campi del Tennis Sanremo una settimana di sport e solidarietà: giocatori e sponsor insieme per sostenere il progetto dedicato ai non vedenti
Ogni estate il lions Club Sanremo Matutia organizza un torneo di tennis allo scopo di acquistare un cane guida per non vedenti. Quest’anno inizierà il 6 luglio alle ore 19 sui campi del tennis di Sanremo, Corso Matuzia e terminerà domenica 12 luglio con la proclamazione e premiazione dei vincitori- Seguirà un ricco rinfresco. Eleonora Colombi, cui è affidata l’organizzazione del service, invita gli appassionati giocatori ad iscriversi per poter veramente concludere il service anche grazie a graditi e numerosi sponsor: "Vi aspettiamo numerosi!!!".
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