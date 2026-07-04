Due giorni di petanque a Bordighera, al via il campionato italiano a coppie (Foto e video)

Bordighera ospita il campionato italiano a coppie di petanque. Ha preso il via oggi presso la sede del circolo boccistico Biancheri-Muller, in via Stoppani a Bordighera, ai giardini Lowe e al DLF Ventimiglia l'evento sportivo che ha riunito 284 atleti provenienti da diverse regioni d'Italia.

Alla manifestazione organizzata dal circolo boccistico Biancheri-Muller si stanno affrontando squadre delle categorie A e B maschile e femminile e C maschile. Nella giornata odierna si sono svolte la prima partita poule, la seconda partita poule, la terza partita poule, i sedicesimi di finale e gli ottavi di finale di ogni categoria. Per l'occasione erano presenti anche i consiglieri regionali Walter Sorriento ed Enrico Ioculano e l'assessore di Bordighera Massimiliano Di Vito.

Domani, il 5 luglio, invece, si terranno, dalle 9, i quarti di finale e la semifinale. Alle 14.30 vi sarà, invece, la presentazione delle squadre finaliste e, a seguire, la finale.