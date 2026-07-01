Due giorni di petanque, Bordighera ospita il campionato italiano a coppie (Foto e video)

Bordighera ospita il campionato italiano a coppie di petanque. L'evento sportivo andrà in scena il 4 e 5 luglio presso la sede del circolo boccistico Biancheri-Muller, in via Stoppani a Bordighera, ai giardini Lowe e al DLF Ventimiglia.

"E' un campionato molto importante" - dice il presidente circolo boccistico Biancheri-Muller Angelo Gazzelli - "La federazione quest'anno ci ha dato la possibilità di organizzare il campionato italiano a coppie di tutte le categorie che andrà in scena nella nostra sede, ai giardini Lowe e al DLF Ventimiglia. Accoglieremo 284 atleti. Ringrazio, perciò, il presidente Muratore che si è reso disponibile ad accogliere gli atleti che parteciperanno al campionato, in particolare le 65 giocatrici della categoria femminile che giocheranno sabato. Le vincitrici giocheranno poi domenica mattina a Bordighera. Abbiamo chiesto alla federazione di inserire nella locandina la foto del primo evento di petanca organizzato sulla Spianata del Capo a Bordighera Alta, nel 1971, in collaborazione con altre società. E' lì che è nata la petanque. All'epoca si chiamava, però, gioco petanca. E' nata, dunque, a Bordighera e, quindi, per noi la foto è molto significativa".

Per l'occasione la società sfoggerà il nuovo logo, realizzato da Franz Verrando, creato appositamente per il 75esimo anniversario della fondazione del circolo boccistico Biancheri-Muller. "Presentiamo il nuovo logo della bocciofila della Biancheri-Muller" - svela il presidente circolo boccistico Biancheri-Muller Angelo Gazzelli - "Per noi sarà una doppia festa perché festeggiamo anche i 75 anni della società. Sono 75 anni che esistono le bocce a Bordighera. La petanca è nata a Bordighera Alta. Nel 1995 si è trasferita a Sasso, frazione di Bordighera, con la Pro Loco comitato festeggiamenti, che ci ha ospitato per dieci anni. Siamo poi scesi alla Biancheri-Muller quando era una società un po' in crisi. Oggi, invece, ha una squadra in A1. Quest'anno abbiamo anche fatto terzi nel campionato A1".

Scenderanno in campo le categorie A, B e C, femminile e maschile. "Questo campionato ospiterà le cinque categorie: serie A e B maschile e femminile e la serie C maschile" - afferma il presidente del comitato organizzatore Riccardo Capaccioni - "La categoria AM avrà 29 formazioni mentre la categoria AF 16 formazioni. La categoria BF prevede 15 formazioni mentre la categoria BM 50 formazioni. Il campionato C è limitato a 32 squadre. Ci saranno squadre che arrivano dalla Campania, dal Lazio, dal Veneto, dall'Emilia-Romagna, dal Friuli ma principalmente da Piemonte, Val D'Aosta e Liguria. Le iscrizioni si sono chiuse ieri. Gli arbitri stanno facendo i sorteggi. Sabato per le categorie C, AM, AF e BF sono previste alle 14.30 la prima partita poule, alle 15.45 la seconda partita poule, alle 17 la terza partita poule mentre alle 18.30 gli ottavi di finale della categoria C e AM. Qui giocherà già da sabato mattina la serie BM. Alle 9 inizierà la prima partita poule, alle 10.15 vi sarà la seconda partita poule, alle 11.30 la terza partita poule, alle 14.30 andranno in scena i sedicesimi di finale e a seguire gli ottavi di finale. La serie C giocherà, grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato un grande aiuto, nei campi che saranno allestiti nei giardini Lowe. Domenica alle 9 andranno, invece, in scena i quarti di fiale e la semifinale. Alle 14.30 vi sarà la presentazione delle squadre finaliste e a seguire la finale. Saranno giorni di grande lavoro ma anche di grande soddisfazione".

"Nella serie A abbiamo tre nostre coppie che puntano al podio: Lovera-Goffredo, Vigliarolo-Etienne e Fasciola-Bacigalupi" - fanno sapere dal circolo boccistico Biancheri-Muller - "Partecipiamo anche nella categoria B con due coppie: Murduano-Carassale, che sono giunti finalisti nel precedente campionato a terne, e Andreutti-Tortello. Avremo, inoltre, una coppia anche nella B femminile: Messina-Botosso".

"I numeri sono elevati: 284 atleti" - dice l'assessore di Bordighera Massimiliano Di Vito - "Si prevede, dunque, un bel fine settimana di sport, allegria e momenti per stare insieme. E' la finalità dello sport che, per noi, è fondamentale. Il nostro impegno, come Amministrazione comunale, c'è stato e ci sarà. Speriamo che il tempo sia leggermente più clemente, che faccia meno caldo. Porto i saluti del sindaco, di tutta l'Amministrazione e anche come delegato del Coni. La mia presenza è una testimonianza di vicinanza".

"E' una manifestazione imponente" - afferma il consigliere regionale Enrico Ioculano - "Servirà a far conoscere il nostro territorio. La collaborazione con altre società è molto importante, è una forza. Denota la peculiarità di questa società sportiva che è fortemente radicata sul territorio. Come Regione Liguria sono felice che questo evento sportivo consentirà di far giungere tanti atleti e accompagnatori di altre regioni sul nostro territorio. Sarà un'occasione di valorizzazione e promozione per Bordighera e per il Ponente ligure".