Arma di Taggia, prosegue la rassegna "Letture sotto l'ombrellone": Marco Damele presenta le sue opere

Prosegue la rassegna estiva "Letture sotto l'ombrellone": per il secondo appuntamento, i Bagni “Il Gabbiano” di Arma di Taggia ospiteranno lo scrittore e imprenditore botanico Marco Damele. Durante l'incontro, l'autore presenterà tre opere pubblicate da Antea Edizioni di Angelo Giudici: Liguria Selvatica, il manuale La cipolla egiziana ligure e la suggestiva silloge poetica Il respiro dei fiori.

L'evento rappresenta una delle tappe principali di "Letture sotto l'ombrellone", un'iniziativa ideata per unire il relax balneare al piacere della scoperta letteraria. Gli incontri nascono dalla virtuosa collaborazione e dall'impegno organizzativo di diverse realtà attive sul territorio: il Centro Culturale Tabiese, i Bagni Germana, i Bagni Il Gabbiano, Meridiana e Manolicia, in stretta sinergia con Antea Edizioni.

Originario di Camporosso Marco Damele è da oltre vent'anni un protagonista della floricoltura, dell'agricoltura biologica e della tutela del territorio nel Ponente ligure. Promotore instancabile della biodiversità, è noto a livello nazionale per il recupero e la valorizzazione della storica Cipolla Egiziana Ligure, un antico ortaggio salvato dall'estinzione e inserito nell'Arca del Gusto di Slow Food. Nelle sue opere, Damele intreccia botanica, sostenibilità e tradizioni locali, invitando i lettori a riscoprire l'inestimabile patrimonio naturale della Liguria – dalla raccolta delle erbe spontanee nel solco degli insegnamenti di Libereso Guglielmi, fino alla poesia ispirata dall'antico linguaggio dei fiori.

L'ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.