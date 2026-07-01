Ventimiglia omaggia San Francesco: concerto del Duo "Le Veronesi" nella chiesa di Sant'Agostino

Nell'ambito del ciclo itinerante di concerti dedicati agli ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi, il Duo "Le Veronesi" farà tappa a Ventimiglia. Formato dalle musiciste veronesi Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro, il duo vanta ormai da diversi anni una presenza consolidata in varie città liguri.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 4 luglio alle ore 21, quando le due pianiste renderanno omaggio a San Francesco presso la Sala dei concerti della Chiesa di Sant'Agostino. Dopo le felici collaborazioni e i successi dello scorso maggio nella vicina Dolceacqua e alla Chiesa Evangelica di Sanremo, la formazione proporrà un repertorio incentrato sull'evocazione del Creato, dei fenomeni atmosferici, delle voci degli animali e del suono della natura.

A guidare l'esibizione non sarà un criterio cronologico, bensì le suggestioni legate a un San Francesco d'Assisi da sempre innamorato della Natura. Il pubblico potrà così ascoltare grandi brani della letteratura pianistica eseguiti a quattro mani, tra cui "Le Carnaval des animaux" di Camille Saint-Saëns e le "Sei Epigrafi antiche" di Claude Debussy, nate come musiche di scena per le poesie di Pierre Louÿs e caratterizzate da atmosfere mitologiche greche e orientali dal tono sognante e rarefatto. Il programma prevede inoltre il "Carnevale dei fiori" di Piotr Illic Tchaikovsky, una versione di "Water Music" di Haendel e il celebre valzer "Il bel Danubio blu" di Johann Strauss figlio.

L'ingresso alla serata sarà completamente gratuito. Il Duo "Le Veronesi" farà poi ritorno nell'imperiese a fine agosto per ulteriori appuntamenti musicali. In allegato la foto delle due pianiste Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro.