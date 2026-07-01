Sanremo, grande successo per la ‘StraSanSiro’: decine di podisti e famiglie aprono i festeggiamenti parrocchiali nel ricordo di Anselmo Farisano

La settimana dei festeggiamenti parrocchiali di San Siro è cominciata sotto i migliori auspici con l'ormai consueta e attesissima ‘StraSanSiro’. Lo start ufficiale è scattato alle 20.30, subito dopo il tradizionale suono delle campane a festa che ha richiamato l'attenzione dell'intero quartiere. La leggera pioggerellina caduta a terra poco prima della partenza, ma fortunatamente terminata quasi subito, non ha affatto scoraggiato l’entusiasmo delle decine di partecipanti che si sono presentati carichi di energia al nastro di partenza.

I numeri dell'edizione appena conclusa confermano l'affetto della comunità per questo appuntamento sportivo e aggregativo. Per il percorso più breve, quello da 2 chilometri, si sono iscritti ben cinquantotto partecipanti, tra cui tantissime famiglie con bambini, passeggini e persino cani al seguito, in un clima di grande festa e condivisione. Il percorso più impegnativo da 5 chilometri ha visto invece la partecipazione di ben settantatré runner appartenenti a diverse società sportive della zona. I podisti si sono confrontati ad armi pari, correndo con serietà e massimo impegno nonostante il caldo e la fatica della competizione.

L'atmosfera è stata caratterizzata da un forte spirito di appartenenza, dove tutti hanno voluto cimentarsi nell’impresa per il semplice e orgoglioso piacere di poter dire “Io c’ero!”. Un esempio di partecipazione arrivato anche dai vertici della parrocchia: il parroco Don Nicolas, insieme a Don Gabriele e Don Tomasz, si sono messi pienamente in gioco, chi come partecipante attivo lungo le strade e chi come volontario, dando il proprio prezioso contributo e mostrando una grande voglia di essere presenti tra la gente.

Da quest'anno la corsa ha assunto un significato ancora più profondo ed emozionante, venendo dedicata a una persona straordinariamente amata da tutta la comunità. Si tratta di un caro amico scomparso qualche mese fa, che è sempre stato presente in ogni occasione con il suo contributo e la sua ineguagliabile disponibilità. Con l'edizione 2026 si è così inaugurato ufficialmente il Memorial "Anselmo Farisano", un modo per mantenere vivo il suo ricordo attraverso i valori dello sport e dello stare insieme.

Il successo e la sicurezza della manifestazione sono stati resi possibili grazie a una macchina organizzativa impeccabile. Il Comitato festeggiamenti ha voluto ringraziare calorosamente e ad uno ad uno tutti coloro che si sono messi a completa disposizione per garantire l'incolumità di ciascun partecipante, a partire dai numerosi volontari, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e gli agenti della Polizia Locale. Al termine della fatica, un ricco e meritato rinfresco ha accolto tutti i presenti per un momento di totale relax e convivialità. Per conoscere i nomi dei vincitori e i piazzamenti bisognerà però attendere ancora qualche giorno, dato che le premiazioni ufficiali verranno effettuate il prossimo 4 luglio durante la serata della sagra, un motivo in più per invitare la cittadinanza a non mancare all'appuntamento di sabato sera.

I festeggiamenti patronali, che nell'anno dell'anniversario della sua morte sono dedicati al Poverello di Assisi e si presentano non a caso con il suggestivo titolo “Sentieri di luce ... sulle orme di san Francesco”, proseguiranno senza sosta per tutta la settimana. Il ricco calendario di eventi culminerà martedì 7 luglio con la solenne concelebrazione in onore di San Siro. Nel frattempo, il programma offre occasioni di svago e intrattenimento per tutte le età già a partire da questa sera, quando sul sagrato andrà in scena una speciale serata dedicata alla magia e al cinema. L'apertura del sipario sarà affidata alle strabilianti illusioni del Mago Sasà, mentre a seguire il pubblico potrà assistere alla proiezione del film d’animazione “Il robot selvaggio”.