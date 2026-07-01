UnoJazz&Blues, teatro dell'Opera gremito per John Scofield: il maestro della chitarra conquista il pubblico

Teatro dell'Opera del Casinò gremito ieri sera per uno degli appuntamenti più attesi dell'UnoJazz&Blues. Protagonista della serata è stato John Scofield, autentica leggenda della chitarra jazz mondiale, che insieme a Ben Street al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria ha regalato al pubblico un concerto di altissimo livello artistico, confermando ancora una volta il prestigio internazionale della rassegna.

Un pubblico numeroso ha riempito la sala del Casinò per assistere all'esibizione del John Scofield Trio, formazione che rappresenta da decenni la dimensione musicale più naturale per il chitarrista americano. Un concerto costruito sulla continua ricerca dell'interazione tra i musicisti, senza schemi rigidi né arrangiamenti precostituiti, lasciando spazio all'improvvisazione e a quel dialogo musicale che da sempre caratterizza il linguaggio di Scofield.

Nel corso della serata il trio ha attraversato un repertorio ampio e ricco di sfumature, alternando standard della tradizione jazz, blues, rock e composizioni originali, reinterpretate ogni volta con un approccio diverso, fatto di ascolto reciproco e libertà espressiva.

Tre volte vincitore del Grammy Award, John Scofield è considerato uno dei chitarristi più influenti della scena jazz contemporanea. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi protagonisti della musica internazionale, da Miles Davis a Pat Metheny, passando per Wayne Shorter e Joe Lovano, incidendo oltre cinquanta album come leader e contribuendo a ridefinire il linguaggio della chitarra jazz moderna.

Accanto a lui, due musicisti di assoluto prestigio. Ben Street, contrabbassista tra i più richiesti del panorama internazionale, e Bill Stewart, batterista innovatore e storico collaboratore dello stesso Scofield, hanno dato vita a una sezione ritmica raffinata e al tempo stesso dinamica, capace di sostenere ogni evoluzione improvvisativa del leader.

La risposta del pubblico ha confermato il valore della proposta artistica dell'UnoJazz&Blues, che continua a portare nella città dei fiori alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale internazionale. Al termine del concerto, lunghi applausi hanno salutato il trio, protagonista di una serata che ha unito virtuosismo tecnico, creatività e una straordinaria capacità comunicativa, regalando agli spettatori un'esperienza musicale intensa e coinvolgente.

(Foto Erika Bonazinga)