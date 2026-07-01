Ventimiglia Alta applaude "Il teatro incontra la musica": successo di pubblico nell'ex Chiesa di San Francesco

Grande partecipazione di pubblico e calorosi consensi per "Il teatro incontra la musica", il recital andato in scena domenica scorsa nella suggestiva cornice dell'ex Chiesa di San Francesco, a Ventimiglia Alta. L'iniziativa, ideata e diretta da Rino Aliquò e organizzata dal Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, ha proposto una serata all'insegna di teatro, musica e cultura, conquistando gli spettatori presenti.

Sul palco si sono alternati artisti che hanno saputo emozionare il pubblico con interpretazioni di grande intensità. Gioacchino Logico ha proposto tre coinvolgenti monologhi, mentre il soprano Nadiia Karpova ha riscosso applausi grazie alla sua straordinaria voce e alla raffinata esecuzione al pianoforte. Molto apprezzata anche Marilena Cozzi, che con la sua interpretazione in chiave jazz ha contribuito a creare un'atmosfera particolarmente suggestiva.

Spazio anche alla riflessione con il monologo di Emilia Spinella, dedicato al tema dell'infanzia, che ha offerto al pubblico uno spunto di approfondimento su un argomento di grande attualità. A fare da filo conduttore dell'intera serata è stato Rino Aliquò, che ha accompagnato gli spettatori nella successione degli interventi con una conduzione elegante e professionale, valorizzando il dialogo tra teatro e musica. Al termine della manifestazione, il presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, Sergio Pallanca, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa.

«Si è trattato di un evento molto importante perché iniziative come questa contribuiscono a valorizzare la città di Ventimiglia e a far conoscere le bellezze del borgo di Ventimiglia Alta. La scelta dell'ex Chiesa di San Francesco, luogo ricco di storia e fascino, ha reso la serata ancora più significativa», ha dichiarato. Il presidente ha poi rivolto un ringraziamento agli artisti, al numeroso pubblico intervenuto e al Comune di Ventimiglia, rappresentato dall'assessore alla Cultura Tiziana Faedda, «per il sostegno dimostrato», ricordando anche come l'assessore abbia «simpaticamente interagito con l'attore durante alcuni monologhi».