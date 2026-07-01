"Sanremo Summer Symphony": la violoncellista, cantante e compositrice Ana Carla Maza protagonista della rassegna

La violoncellista, cantante e compositrice Ana Carla Maza, che sta incantando il mondo con la sua musica e la sua voce inconfondibile, il 19 luglio, alle ore 21.30, presenterà in prima mondiale all’Auditorium Franco Alfano di Sanremo (Corso Imperatrice 84), nell’ambito della rassegna Sanremo Summer Symphony, “ALAMAR SYMPHONIC SUITE”, la sua prima composizione per orchestra sinfonica che sviluppa i temi del suo ultimo album di inediti “Alamar”, accompagnata dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“ALAMAR Symphonic Suite” nasce come progetto originale per orchestra ed è stata composta e orchestrata dalla stessa Ana Carla Maza, segnando un nuovo passo nel suo percorso artistico, in cui per la prima volta si confronta con la scrittura per orchestra sinfonica, intrecciando suggestioni provenienti da diverse tradizioni musicali, tra cui ritmi afro-cubani, jazz latino e musica contemporanea, e mantenendo il tratto distintivo della sua ricerca tra violoncello, voce e improvvisazione.

«La musica sinfonica ha sempre fatto parte della mia vita – afferma Ana Carla Maza – Ho studiato il violoncello classico fin da bambina e l’orchestra è stato il primo luogo dove ho imparato ad ascoltare, respirare e costruire il suono insieme agli altri musicisti. Oggi sento che tutto il mio percorso mi ha portata naturalmente a questo momento. Scrivere la mia prima opera sinfonica è la realizzazione di un sogno e, allo stesso tempo, l’inizio di una nuova avventura artistica. Ogni nota è stata composta e orchestrata da me, cercando di creare un ponte tra il linguaggio sinfonico contemporaneo, il jazz, i ritmi afro-cubani e la mia storia personale».

“Alamar”, anticipato dai brani “Corazoncito mío” e “Habanera”, è un progetto personale, scritto e composto da Ana Carla Maza. L’artista intreccia voce e violoncello per raccontare radici, memoria e amore, fondendo jazz, musica latina e world music in uno stile unico e riconoscibile. “Alamar” è disponibile al seguente link: https://idol-io.ffm.to/alamar

L’album prende il nome dal quartiere sul mare dell’Avana dove è nata Ana Carla Maza, nell’Edificio de los Chilenos, un luogo simbolico che, dopo il 1973, ospitò rifugiati cileni, di cui oltre 180 bambini. Tra loro c’erano anche suo padre e sua nonna e Ana Carla nacque proprio lì. Questa storia di esilio, ritorno e identità è alla base emotiva del disco.

Questa la tracklist di “Alamar”:

Habanera Me lleva a ti Alamar Corazoncito mío Je t’ai aimé Cha cha chá! Les jours passent Me despido de ti Ma chérie

Nel solco della tradizione musicale cubana, Ana Carla Maza ha portato il suo talento in oltre 25 Paesi con più di 400 concerti, esibendosi in festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, condividendo il palco con leggende come Chucho Valdés e affermandosi come una delle voci più originali della scena internazionale.

Ana Carla Maza attualmente è tour in Italia, con “ALAMAR 2026”, dove presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album di inediti. I biglietti sono disponibili al seguente link: www.anacarlamaza.com

I biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=671583&InstantBuy=1